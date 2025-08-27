schimbare majoră în legea marțială: kievul deschide granițele pentru tineri

Bărbații ucraineni cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani au acum dreptul să treacă liber frontiera în ambele direcții în condițiile legii marțiale, a declarat prim-ministrul Yulia Svyrydenko.

Reglementările anterioare introduse după invazia Rusiei din februarie 2022 interziceau bărbaților cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani să părăsească Ucraina, scrie Reuters.

„Aceasta se aplică tuturor cetățenilor din această categorie de vârstă. Decizia se referă și la cetățenii care, din diverse motive, se află în afara Ucrainei”, a scris Svyrydenko pe Telegram, referindu-se la un decret guvernamental.

„Dorim ca ucrainenii să mențină cât mai multe legături cu Ucraina. Modificările intră în vigoare a doua zi după publicarea oficială”.