se închide temporar traficul rutier pe transfăgărășan

Transfăgărășan închis temporar vineri pentru eveniment automobilistic Porsche.
Vineri, 29 august 2025, circulația pe Transfăgărășan va fi închisă temporar între Conacul Ursului și Bâlea Cascadă, în intervalul 08:00 – 11:00, pentru organizarea evenimentului „Tribute to Transfăgărășan by Porsche”.
Evenimentul va include deplasarea în coloană a aproximativ 120 de autoturisme Porsche pe o distanță de 24 km, pe traseul Bâlea Cascadă – Bâlea Lac – Conacul Ursului.
Autoritățile recomandă șoferilor să evite zona în intervalul menționat și să circule cu atenție pe rutele alternative.
