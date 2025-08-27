sibiul trece la nivelul următor: primăria începe montarea semafoarelor care „simt” mașinile

Primăria Sibiu implementează un proiect prin care se instalează în oraș sisteme inteligente de trafic și se va crea un centru de comandă și management al traficului. Aceste măsuri fac parte din Planul de mobilitate durabilă al Municipiului Sibiu 2021-2030 și au ca scop îmbunătățirea modului în care ne deplasăm în oraș. Investiția va avea ca rezultat creșterea siguranței în deplasarea pietonală și o mai mare atractivitate a transportului public, prin creșterea vitezei de circulație, ca urmare a prioritizării autobuzelor în mai multe intersecții semaforizate. În plus, reducerea blocajelor în trafic va însemna și un aer mai curat pe principalele artere ale orașului.

Contractul pentru proiectarea acestor sisteme, pentru furnizarea echipamentelor și execuția lucrărilor de montaj a fost semnat cu Asocierea Swarco Traffic Romania & Global Tech Xper, valoarea acestuia fiind de 5,2 milioane de lei, fonduri obținute de Primăria Sibiu din PNRR. Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis în 12 mai 2025, termenul de finalizarea a achizițiilor și lucrărilor fiind de 10 luni.

Până la această dată s-a elaborat proiectul tehnic și s-au obținut avizele necesare. De asemenea, au fost achiziționate următoarele dotări: stâlpii pentru semaforizare, semafoarele și automatele pentru acestea, dispozitivele acustice și butoanele pentru pietoni, senzorii wireless pentru numărarea autovehiculelor, alte aparate necesare implementării.

În această perioadă sunt programate lucrări pentru asigurarea alimentării cu energie electrică și a conexiunilor de date între echipamentele sistemului. Astfel, s-au realizat deja traversări pe b-dul Milea, cu șanțuri de mici dimensiuni, la intersecțiile cu străzile Mirăslău și Oituz. Joi, 28 august se vor realiza același tip de intervenții pe str. Emil Cioran, pe parcursul zilei, precum și în sensul giratoriu din Piața Unirii. Aceste lucrări se vor efectua după ora 21.00, fără a fi necesare închideri de trafic, ci doar devieri parțiale ale circulației de pe banda pe care se lucrează. Precizăm că, avizul Comisiei pentru sistematizarea circulației precizează că, până în dimineața zilei următoare, carosabilul trebuie readus la nivel pentru a nu cauza disconfort în trafic.

De la jumătatea lunii septembrie va începe și instalarea senzorilor inductivi care vor înregistra prezența vehiculelor.

Reamintim obiectivele acestei investiții: