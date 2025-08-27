șofer senior, cu 0,74 alcoolemie: a trecut pe roșu la barieră

Un sibian în vârstă de 76 de ani a fost oprit de polițiștii rutieri din Veștem, marți, 26 august, în jurul orei 19:10, după ce a trecut pe roșu la trecerea la nivel cu calea ferată, ignorând semnalele acustice și luminoase.

Testarea alcoolscopică a indicat o valoare de 0,74 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar șoferul a fost dus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.

Cercetările continuă la nivelul Serviciului Rutier Sibiu, pentru stabilirea situației de fapt și aplicarea măsurilor legale.