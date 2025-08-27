soț agresiv, încătușat la sibiu. poliția l-a reținut

Un sibian în vârstă de 34 de ani a fost reținut de polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publică Sibiu, fiind cercetat pentru violență în familie și amenințare. Incidentul a avut loc marți, 26 august, în jurul orei 11:00, după ce soția bărbatului a sunat la 112 și a sesizat agresiunea.

La fața locului, polițiștii au evaluat situația și au constatat existența unui risc iminent pentru viața, integritatea fizică și libertatea victimei, motiv pentru care au emis un ordin de protecție provizoriu pe numele agresorului.

În baza probatoriului administrat, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat unității de parchet competente pentru luarea unei măsuri preventive.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu. Autoritățile reamintesc că persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile prevăzute de Codul de Procedură Penală.