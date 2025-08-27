spectacol-eveniment la sibiu: ofelia popii pe scena tnrs, într-un spectacol nou

Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu prezintă, în premieră, în luna septembrie, spectacolul „Aici nu se simte?!” de Lia Bugnar. Premiera va avea loc în 5 septembrie, ora 19:00, la Sala Studio, iar următoarea reprezentație este programată în 21 septembrie, ora 17:00, la Sala Mare.

„Dragii noștri spectatori, vă așteptăm la deschiderea stagiunii de toamnă, pe 5 septembrie, cu o premieră absolută – Aici nu se simte?! Este un spectacol-eveniment, care poartă semnătura unei personalități complexe – dramaturga, regizoarea, actrița, omul care iubește teatrul și filmul într-un mod cu totul special, Lia Bugnar. Textul este dedicat coproducției dintre Teatrul Național din Sibiu și Green Hours din București. Distribuția îi reunește pe actorii Ofelia Popii și Ciprian Scurtea, iar spectacolul va însoți, pe parcursul anului, marile producții în care Ofelia Popii joacă. Înainte sau după Faust, vom încerca să programăm de fiecare dată și acest spectacol aparte. Ne bucurăm de colaborarea cu Lia Bugnar și de revenirea ei la Teatrul Național, după succesul răsunător al spectacolului Felii, care i-a adus Ofeliei Popii al doilea titlu de Cea mai bună actriță a țării. Aici nu se simte?! este un spectacol aparte, emoționant și provocator, care vă va aduce multă bucurie. Vă așteptăm cu inima deschisă, cu dragoste și cu dorința de a vă dărui emoție și întâlnirea cu frumosul” – Constantin Chiriac, directorul general al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu și președintele Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu.

„S-a zis că Romeo și Julieta a fost povestea de iubire care a cuprins tot. Că nimic din ale îndrăgostiților nu lipsește din acea poveste. Și tind să cred că așa e. Mai mult decât doi tineri care înving destinul pentru ca destinul să-i învingă pe ei în final… ce să povestești? Și totuși. Există și povești mici de iubire, cu nimic mai puțin prețioase. Aici nu se simte e una din iubirile de pe pământul ăsta care ar fi putut să fie și n-a mai fost, sau poate a fost… rămâne ca fiecare spectator în parte să plece cu finalul lui acasă. Cine nu s-a gândit niciodată cum ar fi fost viața lui dacă într-un moment anume în loc s-o ia într-o parte ar fi luat-o în cealaltă? Cine n-a regretat un nu când ar fi putut să fie da? Cine n-a fost fricos într-un moment în care un pic de curaj i-ar fi schimbat viața, alegând siguranța, oricât de tristă ar fi fost aceasta? Aici nu se simte e o piesa în care, culmea!, se simte mult și dureros, deși avem aici, poate, cea mai mică poveste de iubire din lume. E greu de spus dacă iubirea din Aici nu se simte?! e una împlinită sau nu, de aceea e nevoie de spectatori ca să decidă. E nevoie de spectatori… la schimb le oferim emoție și, în mod paradoxal, comedie. Pentru că tristețile pe care le iubim sunt cele care ne fac să râdem în hohote înainte să ștergem pe furiș o lacrimă” – Lia Bugnar.

Biletele au fost puse în vânzare pe www.tnrs.ro și la Agenția Teatrală din Sibiu.