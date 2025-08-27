spiritul verii continuă cu promenada sibiu la focus in the park 2025

În perioada 28–31 august, parcul Sub Arini devine punctul central al muzicii alternative, găzduind ediția din acest an a festivalului Focus in the Park. Cu artiști de renume, atât din România, cât și internaționali, printre care John Newmann și Akua Naru, evenimentul aduce împreună comunitatea sibiană și iubitorii de muzică din întreaga țară.

Promenada Sibiu se alătură festivalului prin activități speciale, menite să prelungească atmosfera verii. Sub conceptul „Summer is (still) calling”, centrul comercial va avea un spațiu dedicat în cadrul evenimentului. Acesta va include o zonă perfectă pentru fotografii, unde vizitatorii se vor putea bucura de reîntoarcerea simbolicului van, devenit deja un element de tradiție al festivalului.

Pe parcursul celor 4 zile, între orele 17:00 și 21:00, promoterii Promenada Sibiu vor fi pregătiți să-i întâmpine pe vizitatori cu surprize și premii garantate prin intermediul aplicației SPOT.

Prin această inițiativă, Promenada Sibiu susține evenimentele culturale ale orașului și aduce un plus de diversitate întregii comunității.

