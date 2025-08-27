Între 28 și 31 august, vizitatorii sunt invitați să descopere un amestec unic de obiecte cu poveste și creații contemporane la Târgul de Antichități & Handmade, evenimentul care va anima de joi Piața Huet timp de patru zile. Vom găsi mobilier și piese retro, discuri vechi, fotografii de epocă, haine și accesorii unicat, bijuterii moderne și decorațiuni handmade.

Organizatorii promit atmosfera unui adevărat treasure hunt urban, fiecare stand fiind o surpriză, de la obiecte de colecție până la piese de artă realizate manual.

Programul târgului este zilnic, între orele 10:00 și 22:00, iar accesul este liber.

Evenimentul transformă Piața Huet într-un spațiu de întâlnire între tradiție și creativitate, oferind sibienilor și turiștilor ocazia de a socializa, de a explora și, poate, de a pleca acasă cu un obiect special.