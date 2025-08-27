tragedie la maternitatea din sibiu: o mamă a murit după complicații post-avort

O femeie de 33 de ani a decedat Maternitatea Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu după ce a suferit complicații severe post – avort.

Reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Sibiu informează că o pacientă în vârstă de 33 de ani a fost internată în cadrul Maternității SCJU Sibiu cu o sarcină de 23 de săptămâni, prezentând membrane rupte prematur și avort în curs. Evoluția obstetricală a impus finalizarea avortului, care s-a desfășurat în parametri medicali optimi, sub supraveghere și tratament de specialitate.

Ulterior, în perioada post-avort, pacienta a dezvoltat complicații septice severe. În ciuda tuturor eforturilor și a tratamentelor de terapie intensivă aplicate conform protocoalelor medicale, complicațiile au condus rapid la insuficiență multiplă de organe și la decesul pacientei.

„Cazurile de acest tip reprezintă complicații rare și imprevizibile, recunoscute în literatura medicală de specialitate. Subliniem că pacienta a fost permanent sub supraveghere medicală și a beneficiat de toate îngrijirile și tratamentele necesare, echipa medicală depunând toate eforturile pentru salvarea ei. Transmitem sincere condoleanțe familiei în aceste momente dificile”, a precizat Cristina Bălău, purtător de cuvânt al Spitalului Clinic de Urgență Sibiu.

Informații despre acest caz au apărut prima oară în ziarul Sibiu 100 %.