victor cornea a dat nas în nas cu un celebru actor american. s-a întâmplat în italia / foto

Sibianul Victor Cornea va lua startul joi la turneul de tenis Como Challenger din Italia și profită de frumusețea orașului pentru a se plimba cu logodnica sa, Andreea Bălan.
Cea de-a 19-a ediție a turneului de tenis Como Challenger se joacă de luni, 25 august, până pe 1 septembrie. Sibianul Victor Cornea este deținătorul titlului la dublu, performanță reușită anul trecut alături de ucraineanul Denys Molchanov.
De această dată, sibianul face percehe cu argentinianul Santiago Rodriguez Taverna. În primul tur de la Como, perechea Cornea/Taverna vor juca contra italienilor F. Bondioli / C. A. Caniato.
Victor este însoțit de Andreea Bălan și profită de peisajele magnifice din Como pentru o minivacanță de lux. Cei doi s-au întâlnit într-unul din restaurantele de lux cu actorul american George Clooney şi soția acestuia, dar și cu Adam Sandler. Cei doi logodnici chiar au reușit să facă o poză alături de renumitul actor de comedie Adam Sandler, pe care au postat-o pe paginile lor.
„Am revenit la Como, un loc special pentru noi și cu totul aparte pentru Victor, care anul trecut a câștigat trofeul turneului de aici. Am avut parte de o surpriză hollywoodiană: i-am întâlnit pe George Clooney cu familia și pe Adam Sandler. Între priveliștea încântătoare, masa delicioasă și atmosfera unică, Como ne cucerește de fiecare dată”, a scris cântăreața pe contul ei de instagram.
