acs mediaș, anunț important al antrenorului. curtean e de neclintit / video

Echipa de fotbal ACS Mediaș debutează în noul sezon al Ligii a 3-a sâmbătă, 30 august, pe Stadionul ”8 Mai”, contra Minerului Lupeni.

ACS Mediaș și Minerul Lupeni sunt două dintre pretendentele la play-off în Seria 6 din Liga 3, astfel că duelul de sâmbătă se anunță unul atractiv.

Antrenorul medieșenilor, Alex Curtean spune că niciunui adversar nu îi va fi ușor să plece cu puncte de pe ”8 Mai”.

”O să avem din prima etapă un meci foarte puternic cu Minerul Lupeni, o echipă care anul trecut a jucat semifinală de baraje și își dorește promovarea în acest an. Un club cu o situație financiară foarte bună în acest moment pentru Liga 3. Lupeni are jucători foarte buni, un antrenor foarte bun, știm ce ne așteaptă, i-am urmărit. Consider că și noi suntem o echipă foarte bună, jucăm pe teren propriu, întotdeauna o să discutăm în vestiar, vrem să arătăm că suntem la Mediaș și că jucăm acasă, să nu fie ușor niciunei echipe” a declarat fostul jucător al Gazului Metan.

Tehnicianul echipei de pe malul Târnavei Mari a fost mulțumit de pregătirea din ultimele zile. ”Perioada de pregătire a fost atipică pentru pentru Liga 3, diferită față de cum mi-am propus eu să fie. Am avut foarte multe meciuri după o pauză de două luni, dar ne-am adaptat. Cred că băieții sunt într-o stare fizică foarte bună, cum i-am văzut la antrenamente în această săptămână mie îmi dă foarte mare încredere. I-am văzut încărcați în sensul pozitiv, își doresc, așteaptă meciul oficial din prima etapă. Noi trebuie să avem grijă să îi ținem așa, să fim cerebrali, să fim inteligenți în meci, jucăm acasă, vrem să fim agresivi. Vreau să fim o echipă cu o potență foarte bună și sper să arătăm acest lucru în acest meci. De-abia de două săptămâni am ajuns să putem lucra la intensitate în antrenamente și sper ca la acest meci să se vadă.”

Odată cu revenirile lui Hăjmășan și Hanzu, lotul este definitivat, iar Curtean așteaptă ca jucătorii cu personalitate să iasă la rampă în momentele dificile. ”Sunt foarte mulțumit de lotul pe care îl avem la dispoziție. Cred că avem un grup foarte bun, dar și jucătorilor le spun întotdeauna că grupul se vede în antrenament și în meci, nu în vestiar și în afara terenului. În primul rând, trebuie să se vadă în momentele grele, pentru că în momentele grele se văd caracterele și atunci trebuie să iasă la suprafață grupul, să iasă în evidență jucători care sunt lideri și știu să tragă după ei jucătorii mai tineri sau cu mai puțină experiență.”

Seria 6 va aduce deplasări lungi pentru medieșeni, care în multe zile vor fi nevoiți să parcurgă minim 4 ore, apoi să intre pe teren. Chiar și așa, obiectivul rămâne intrarea în play-off. ”Dacă aș exprima tot ce gândesc despre această serie și unde suntem repartizați, ar părea că îmi caut scuze pentru meciurile din deplasare. Cu toate acestea, în special suporterii noștri trebuie să știe că jucătorii noștri o să aibă parte de deplasări de 4 ore, după care se dau jos din autocar și trebuie să joace 90 de minute, iar eu și staff-ul să le cerem să dea 100% pentru culorile clubului. E un pic cam greu, dar trebuie să ne adaptăm. Va fi un an foarte greu, dar mie îmi place să fie așa, că dacă nu, eu personal mă plictisesc. Trebuie să fie greu și atunci satisfacția o să fie mult mai mare. Ca obiectiv, ne propunem ca în fiecare an să fim în play-off. În fiecare an ne propunem să fim o echipă bună și foarte bună, să ajungem în play-off, să avem meciuri importante. Avem o echipă tânără, avem jucători care cresc pe lângă echipă și să le oferim meciuri puternice. De acolo vedem unde poate să ne ducă acest campionat, dar cu siguranță obiectivul este din nou play-off-ul” a încheiat Alex Curtean.

Pagina de facebook ACS Mediaș 2022 va transmite live primul meci al sezonului, cel cu Minerul Lupeni.