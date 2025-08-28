amenzi de aproape 2 milioane lei pentru nereguli la băuturi răcoritoare

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a desfăşurat, în perioada 28.07 – 08.08.2025, o serie de acţiuni de verificare a modului de etichetare, prezentare şi publicitate a băuturilor răcoritoare, sucurilor şi nectarurilor de fructe. Controalele s-au desfășurat în toată țara.

Au fost controlaţi 630 de operatori economici, iar la 484 dintre aceştia au fost constatate deficienţe. Totodată, au fost verificați aproximativ 650.000 litri produse (sucuri, nectaruri şi băuturi răcoritoare), peste 82.000 dintre acestea neîncadrându-se în prevederile legale în vigoare, a transmis ANPC.

Ca urmare a deficienţelor identificate, comisarii ANPC au dispus următoarele sancțiuni: 396 amenzi contravenţionale în valoare de aproximativ 2 milioane de lei, 197 avertismente, oprirea definitivă şi retragerea de la comercializare a peste 36.000 litri de băuturi răcoritoare, nectaruri şi sucuri din fructe în valoare de aproximativ 150.000 de lei, fiind improprii consumului uman, oprirea temporară de la comercializare a peste 28.000 litri până la remedierea neconformităţilor de etichetare.

Principalele nereguli constatate au fost: comercializarea unor sucuri cu modificări organoleptice, comercializarea unor produse cu ambalaje deteriorate, comercializarea unor sucuri cu data durabilității minimale depașită, comercializarea unor produse fără elemente de identificare și caracterizare (eticheta ruptă/deteriorată) sau fără a fi traduse în limba română, pe etichetă, prezentarea incorectă la raft a produsului, lipsa înscrierii sau înscrierea incompletă a declarației nutriționale, nerespectarea condiţiilor de depozitare şi comercializare a băuturilor răcoritoare.