bărbat dispărut de la o stână din mihăileni, căutat de poliție

Poliţiştii sibieni caută un bărbat în vârstă de 58 de ani, care a dispărut de la o stână din Mihăileni. Persoanele care pot oferi informaţii care să conducă la depistarea acestuia sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apeleze gratuit numărul unic pentru situații de urgenţă 112.

„La data de 27 august a.c., polițiștii sibieni au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că, la data de 23 august a.c., în jurul orei 14:00, numitul FAGURI CONSTANTIN, în vârstă de 58 ani, a plecat de la o stână, din extravilanul localității Mihaileni, într-o direcție necunoscută, fără a mai reveni”, spune Isabela Brad, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Semnalmente: înălțime 165 cm, greutate 80 de kg, păr șaten, ochi albaștri.

La momentul plecării, bărbatul ar fi purtat o cămașă neagră, pantaloni negri și cizme de cauciuc.

Semne particulare: un tatuaj pe antebrațul stâng, cu inițialele “GA”.

Dacă puteți oferi informaţii despre acest bărbat, sunteți rugați să contactați cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apelați gratuit numărul unic pentru situații de urgenţă 112.