birdwatching la sibiu: ocazia perfectă să vezi acvila țipătoare și șoimul rândunelelor

Observarea păsărilor a devenit în ultimii ani o activitate tot mai căutată de iubitorii de natură. În luna septembrie, programul „Anii Drumeției”, inițiat de Consiliul Județean Sibiu, invită publicul la o experiență aparte: o tură de birdwatching dedicată păsărilor răpitoare, organizată duminică, 7 septembrie, în zona Gușterița.

„Vom porni într-o nouă aventură în natura bogată a județului Sibiu. De data aceasta vom merge chiar în apropierea orașului, în pădurea Gușterița, unde vom căuta, alături de micii și marii exploratori, cuiburi de păsări răpitoare. Puii și-au încheiat lecțiile de zbor și urmează să pornească primii în migrația de toamnă”, explică Mihai Proca, ghidul turei.

În zona respectivă au fost observate deja specii deosebite, printre care: acvila țipătoare mică, uliul șorecar, șerparul, vânturelul roșu sau șoimul rândunelelor. Toate aceste specii sunt protejate prin lege și joacă un rol esențial în echilibrul natural, fiind responsabile pentru controlul populațiilor de rozătoare și al altor dăunători agricoli.

„Unele specii de păsări răpitoare sunt considerate indicatori ai stării de sănătate a habitatelor. Un exemplu este acvila țipătoare mică, o specie emblematică pentru județul Sibiu, unde este prezentă în număr mare. La nivel mondial, populația acestei păsări rare este estimată la aproximativ 20.000 de perechi, dintre care circa 2.000 cuibăresc în România – cea mai mare concentrare fiind în Sibiu, Brașov și Mureș”, a mai spus Mihai Proca.

Cei interesați să descopere universul păsărilor de pradă sunt invitați să se înscrie pe www.aniidrumetiei.ro.

Programul „Anii Drumeției” este finanțat de Consiliul Județean Sibiu și derulat împreună cu Asociația Județeană de Turism Sibiu. Pe lângă promovarea ecoturismului, inițiativa vizează dezvoltarea infrastructurii de drumeție din județ și consolidarea identității turistice a regiunii