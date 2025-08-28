cfr anulează 5 trenuri de călători din sibiu și mediaș: măsura intră în vigoare de la 1 septembrie

După ce luni se ajunsese la o înțelegere între oficialii CFR SA, CFR Călători și Transferoviar Călători (TFC), miercuri după-amiază administratorul infrastructurii feroviare s-a răzgândit. CFR SA a transmis în teritoriu o dispoziție prin care anunță ce trenuri vor fi anulate începând de luni, 1 septembrie, respectiv de la 1 octombrie, scrie ClubFeroviar.ro.

Comunicatul CFR Călători: imposibilitatea de plată a TUI

Operatorul feroviar de stat explică situația astfel:

„CFR Călători se află în imposibilitatea de a achita la termen contravaloarea facturilor pentru Tariful de Utilizare a Infrastructurii (TUI) în valoare de 41,4 milioane de lei, deși avea de încasat de la Autoritatea de Reformă Feroviară (ARF) peste 139 milioane de lei. Din această sumă, până la data de 26 august 2025, a intrat doar 7,8 milioane de lei în conturile CFR Călători. Până în prezent, compania a achitat către CFR SA 13 milioane de lei și continuă demersurile pentru plata sumelor restante. CFR Călători cere scuze publicului călător și face tot ce poate pentru a limita impactul asupra călătorilor.”

Trenuri anulate pe rute importante

Printre trenurile afectate de măsura CFR SA se numără și mai multe curse regionale și interregionale operate de CFR Călători:

Sibiu – Sighișoara: trenurile 2563, 2567 și 2568

Mediaș – Sibiu: trenurile 2560 și 2561

Târgu Mureș – Sibiu: trenurile 2441 și 2443

Pașcani – Suceava Nord și retur: trenurile 5539 și 5540

București Nord – Urziceni: trenurile 7035 și 7038

De asemenea, mai multe trenuri operate de Transferoviar Călători vor fi suspendate, printre care:

București Nord – Adjud: trenurile 10057 și 10058

Măneciu – Ploiești Sud: trenurile 10240, 10247, 10257 și 10252

Nehoiașu Hm – Buzău: trenurile 10354, 10355 și 10412 – 10415

Lista completă a trenurilor anulate a fost transmisă de Direcția Trafic a CFR SA miercuri, 27 august 2025, la ora 15:52.

Reacția președintelui ARF, Mihai Barbu

Mihai Barbu a explicat pentru Club Feroviar că a încercat toate soluțiile posibile pentru a evita suspendarea trenurilor:

„La CFR Călători am dat ieri 7,8 milioane de lei și azi deschidere pentru 29 de milioane. La TFC le-am dat ieri 7,5 milioane și azi deschideri de 600.000 de lei. Sunt sume din facilități și din contractul de servicii publice licitat. Dacă ei tot nu plătesc TUI și plătesc altceva, eu nu am ce face. Se pare că au altă agendă, să oprească trenuri. Asta e realitatea.”

Reacția liderului sindical, Rodrigo Maxim

Președintele Federației Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România a subliniat că măsurile trebuie discutate prin canale legale:

„Nu zic că nu are dreptate CFR SA din punctul de vedere al sumelor, dar nu ne facem fiecare dreptate. De-aia există instanțe. Mersul Trenurilor tipărit a devenit orientativ, chiar dacă sunt trenuri incluse în obligația de serviciu public. CFR Călători anulează trenuri, CFR SA anulează trenuri, ARF nu semnează actul adițional. Unde vom ajunge în ritmul ăsta?”

Situația rămâne incertă

Rămâne de văzut dacă, în următoarele zile, părțile implicate vor ajunge din nou la o înțelegere pentru a evita zeci de trenuri anulate și disconfort major pentru călători.