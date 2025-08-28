csu sibiu vrea sala transilvania, plină: cât costă abonamentele pentru noul sezon

De joi, 28 august, abonamentele CSU Sibiu pentru sezonul competițional 2025–2026 sunt disponibile pentru toți fanii galben-albaștri. Este momentul perfect să îți alegi locul în Sala Transilvania și să fii parte din energia care ne poartă spre victorie!
Abonamentul îți oferă:
- Locul tău garantat în tribune, indiferent de meci
- Reduceri și beneficii de la partenerii clubului pe tot parcursul sezonului
- Prioritate pentru reabonare în sezonul 2026-2027
Prețuri abonamente:
- Sector A/B: 340 RON (Studenți/Pensionari: 250 RON)
- Sector C/D: 440 RON
Pachete Family – de la 415 RON (1 adult + 1 copil) până la 990 RON (2 adulți + 2 copii), disponibile la casierie, excepție făcând pachetele Adult 1+1 din sectoarele A/B și C/D
Dacă vrei să-ți cumperi abonament alături de un prieten, folosește codurile ADULTPACK1 (sector A/B) și ADULTPACK2 (sector C/D) în momentul achiziției abonamentelor online.
Cum cumperi:
- Online: www.csusibiu.ro/abonamente
- La casieria clubului: Strada Rennes nr. 2, Sibiu
Program:
- 28–29 august: 11:00–19:00
- 1–3 septembrie: 11:00–19:00
- 15–17 septembrie: 11:00–19:00
Declarație Alexandru Hanea, președinte CSU Sibiu:
„Ne dorim să vedem Sala Transilvania plină meci de meci. Fiecare abonament cumpărat înseamnă nu doar un loc în tribune, ci și sprijinul direct al comunității pentru echipă. Ne așteaptă un nou sezon provocator, dar am demonstrat în sezonul trecut că împreună suntem greu de învins. Ne vedem în Sala Transilvania!”
Abonează-te acum – online sau fizic la casierie → www.csusibiu.ro/abonamente
