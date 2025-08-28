discuții aprinse la ședința cj sibiu. nemulțumiri legate de majorarea indemnizațiilor membrilor ca de la aeroport / video

Consiliul Județean Sibiu s-a întrunit miercuri, 28 august, într-o ședință ordinară în cadrul căreia a fost aprobat proiectul de hotărâre privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Aeroportul Internațional Sibiu, pentru mandatul 2025–2029. Cu toate că au fost mai multe abțineri din partea consilierilor județeni cu privire la indemnizații, proiectul a fost aprobat.

În cadrul aceluiași proiect, s-a aprobat și acordarea unei remunerații brute de 5.063 lei (aproximativ 3.000 lei net) pentru membrii Consiliului de Administrație și de 5.430 lei brut (3.200 lei net) pentru președintele acestuia.

Grupurile consilierilor județeni ADU – USR au propus un amendament la articolul 5 al proiectului, care viza reducerea indemnizației: „Forma propusă prevede acordarea unei remunerații brute de 3.496 lei (2.126 lei net) pentru membri și de 4.341 lei brut pentru președintele Consiliului de Administrație. Ne-am raportat la legislația în pregătire, care prevede o reducere a valorii indemnizațiilor în consiliile de administrație ale regiilor autonome, și am considerat că această sumă se încadrează sub acea limită. Totodată, ne-am raportat și la contextul local – la Societatea de Drumuri și Poduri, care are indemnizații similare celor propuse acum. În plus, nu afectează bugetul județului, fiind acoperite din bugetul regiei”, a explicat președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean.

Aceasta a adăugat că Aeroportul Internațional Sibiu oferă în prezent cea mai mică indemnizație din țară pentru membrii Consiliului de Administrație. „În materialul inițial figura și Craiova cu o sumă similară, însă verificările ulterioare au arătat că acolo indemnizația este de fapt 4.600 lei net. Așadar, Aeroportul Sibiu are cea mai mică indemnizație la nivel național”, a spus aceasta.

Poziții pro și contra în cadrul ședinței

Mihai Dumitrescu, consilier ADU – Forța Dreptei, a exprimat rezerve în privința creșterii indemnizației înainte de a vedea rezultate. „Nu s-a specificat nicăieri dacă indemnizația este mică sau mare, ci doar s-a făcut o comparație. Însă trebuie să ținem cont de contextul economic actual din țară, în care peste tot se vorbește despre reducerea cheltuielilor. E greu să ieșim acum în fața cetățenilor și să le spunem că majorăm indemnizații — nu cred că sună bine. Pe de altă parte, nu vreau să se înțeleagă că punem sub semnul întrebării competențele noilor membri. Însă cred că ar fi mai corect să așteptăm puțin. Să vedem ce rezultate aduc, ce propuneri vin din partea lor, și abia apoi putem discuta despre o eventuală majorare a indemnizației. Altfel, punem căruța înaintea boilor”, a spus acesta.

Friedrich Gunesch, consilier județean FDGR, a susținut însă că actualizarea indemnizațiilor este justificată. „Inflația nu e un motiv împotriva ajustării acestor sume, ci dimpotrivă. Este normal ca o muncă cu responsabilitate să fie corect plătită. Indemnizațiile actuale ne plasează la coada plutonului la nivel național”, a spus Gunesch.

Reprezentantul AUR a adus în discuție raportul recent privind activitatea Consiliului de Administrație al Aeroportului, exprimând îndoieli privind eficiența majorării sumelor. „La ultima ședință, am constatat lipsa unor măsuri concrete de remediere a problemelor identificate la aeroport. Mărirea indemnizațiilor nu garantează creșterea performanței. Inechitatea între regii poate fi corectată și prin reducerea sumelor de la Drumuri și Poduri”, spus consilierul AUR.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 voturi „pentru”, 4 „împotriva” și 10 „abțineri”.