germania introduce prin lege serviciul militar voluntar

Cabinetul condus de Friedrich Merz a adoptat miercuri un proiect de lege care prevede introducerea serviciului militar voluntar, în condițiile în care Germania are nevoie de zeci de mii de soldați pentru a-și întări armata.
Guvernul german a aprobat miercuri un proiect de lege prin care dorește să încurajeze cetățenii să se înscrie voluntar în serviciul militar, la peste un deceniu după suspendarea stagiului militar obligatoriu.
Bundeswehr are nevoie de aproximativ 80.000 de militari activi suplimentari, iar executivul condus de cancelarul Friedrich Merz încearcă să atragă tineri prin măsuri de stimulare.
În paralel, Cabinetul a decis și înființarea unui Consiliu Național de Securitate, menit să coordoneze politica de apărare și securitate a țării.
Decizia guvernului a fost întâmpinată și cu proteste: activiștii au blocat miercuri dimineață un birou de recrutare militară din Koln, exprimându-și opoziția față de planurile de consolidare a armatei.
Germania accelerează în același timp producția de armament.
Ministrul Apărării, Boris Pistorius, a declarat pentru DW că noua fabrică Rheinmetall va susține aprovizionarea Ucrainei și a aliaților NATO, subliniind că „viteza cu care putem produce și livra arme este esențială pentru reziliența forțelor armate ucrainene”.
