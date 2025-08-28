gest neașteptat la consiliul local - un sibian i-a oferit flori lui astrid fodor: „ați fost extraordinară” / video

Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu, a fost surprinsă, la finalul ședinței Consiliului Local, de un cetățean. Acesta i-a oferit un buchet de flori. „Doamna primar, ați fost extraordinară”, i-a spus acesta.

Sibianul a venit special în Consiliul Local pentru a-i oferi primarului Astrid Fodor un buchet de flori. El i-a transmis că o apreciază că face vizite pe șantierele din oraș pentru a se asigura că lucrările sunt executate conform. „Copiii și nepoții mei au făcut grădinița și școala acolo, ați făcut o lucrare extraordinară. Vă mulțumesc toți părinții. V-am urmărit de pe geam, ați venit și în control, ați fost extraordinară. De pe geam am urmărit-o pe doamna primar, de 50 de ani stau acolo. Trebuie și lucrurile astea spuse. Lucrurile bune trebuie lăudate. Dacă te implici și participi, faci ceva bun. Mulțumesc, doamna primar, să fiți sănătoasă! Mă înclin!”, i-a spus sibianul în timp ce i-a înmânat buchetul de flori.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

„Aici se tot spune că eu nu mă duc pe șantiere. Eu o să trebuiască să fac poze. Alții se pozează, nu fac nimic. Dacă nu pui pe TikTok și pe Facebook, nu faci nimic”, a spus Astrid Fodor după ce i-a mulțumit pentru buchetul de flori .