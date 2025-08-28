încep exproprierile pentru unul din loturile autostrăzii sibiu - făgăraș

Guvernul României a inclus pe agenda ședinței din 28 august 2025 un proiect de hotărâre prin care se declanșează procedurile de expropriere pentru toate imobilele aflate pe amplasamentul suplimentar al Tronsonului 2 al Autostrăzii Sibiu – Făgăraș.

Hotărârea prevede atât aprobarea listei imobilelor proprietate privată, cât și a celor aflate în domeniul public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere necesar realizării lucrării de utilitate publică de interes național.

Măsura este parte a etapei administrative care precede începerea efectivă a lucrărilor pe acest tronson de autostradă. Proprietarii vor fi notificați și li se vor stabili despăgubiri conform legislației în vigoare.

Declanșarea exproprierilor reprezintă un pas important în implementarea proiectului de infrastructură majoră, care urmărește finalizarea Autostrăzii Sibiu – Făgăraș, parte a coridorului de transport strategic din Transilvania.

Alte proiecte de hotărâri aflate pe agenda Guvernului vizau și exproprieri pentru alte tronsoane de autostrăzi sau modificări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, însă atenția principală a fost atrasă de demararea procedurilor pentru Tronsonul 2 al Autostrăzii Sibiu – Făgăraș.