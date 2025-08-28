începe focus in the park. 4 zile de rock alternativ în parcul sub arini

Astăzi începe cea de-a 12-a ediție a festivalului Focus in the Park, cel mai mare eveniment outdoor de muzică alternativă din Sibiu, ce va avea loc între 28 – 31 august 2025, în Parcul Sub Arini. Festivalul promite patru zile de muzică live, atmosferă vibrantă și experiențe memorabile, dar și câteva noutăți importante.
Cu profund regret, organizatorii anunță că Okean Elzy nu va putea susține concertul programat pe 30 august la Sibiu.
Decizia a fost extrem de dificilă atât pentru trupă, cât și pentru organizatori, fiind cauzată de circumstanțe logistice și birocratice neprevăzute, independente de voința acestora.
„Acest concert era unul pe care îl așteptam cu mare bucurie, mai ales având în vedere că România este gazda unei comunități ucrainene numeroase, iar legătura cu publicul nostru de aici are o semnificație aparte pentru noi. Pentru a onora această conexiune, trupa și organizatorii au convenit să reprogrameze concertul de la Sibiu pentru 26 august 2026, cu ocazia celebrării Zilei Independenței Ucrainei (24 august)”, transmit reprezentanții trupei Okean Elzy.
Trupa ucraineană va fi înlocuită în line-up-ul festivalului de o formație emblematică pentru muzica românească, Șuie Paparude. Concertul acestora va avea loc sâmbătă, de la ora 21, pe scena principală.
Ediția din acest an este una spectaculoasă, cu artiști de renume internațional și național, precum John Newman, Carla’s Dreams, Fanfara Ciocârlia, Vița de Vie, Byron & Muse Quartet, Om la lună, Argatu, Dub Pistols DJ Set, Akua Naru, Lupii lui Calancea, Erika Isac & MGL, Coma, dar și multe alte trupe și artiști surpriză.
PROGRAMUL PE ZILE
Joi – 28 august
- Focus Stage by Continental: Lupii lui Calancea (19:00), Fanfara Ciocârlia (21:00)
- Sunbreak Stage by BT: Argatu (20:00), Vlad Dobrescu Live (22:30)
- Silent Disco (00:00 – 02:00): Kosta, STF
- CW Stage by KFL: Tuti (18:00), Zo (20:00), Eric Rizescu (22:00)
Vineri – 29 august
- Focus Stage by Continental: Carla’s Dreams (19:00), John Newman (21:00)
- Sunbreak Stage by BT: Erika Isac & MGL (20:00), Stanton Warriors (22:15)
- Silent Disco (00:00 – 02:00): Cipi Hampu, Disconnected
- CW Stage by KFL: Crissix, Laztech, Soceron
Sâmbătă – 30 august
- Focus Stage by Continental: Îngeri și Corbi (17:00), Vița de Vie (19:00), Șuie Paparude (21:00)
- Sunbreak Stage by BT: Grimus, (18:00), Coma (20:00), Dub Pistols DJ Set (22:30)
- Silent Disco (00:00 – 02:00): Iustee, Lowell
Duminică – 31 august
- Focus Stage by Continental: Missed Call (17:00), Om la lună (19:00), Akua Naru (21:00)
- Sunbreak Stage by BT: Dimitris Bats (18:00), Byron & Muse Quartet (20:00), DJ Antenna (22:30)
EXPERIENȚE ȘI FACILITĂȚI
Zboruri cu balonul cu aer cald – o experiență devenită tradiție la Focus in the Park, organizată și în acest an de Banca Transilvania, partenerul principal al festivalului.
Foodtruck-uri și berării artizanale – o selecție variată de preparate culinare și băuturi locale vor completa experiența festivalului.
SISTEM CASHLESS
Plata în cadrul festivalului se va face exclusiv cashless, prin intermediul cardurilor de festival care pot fi încărcate (top-up) la unul dintre cele 4 puncte special amenajate în perimetru. Cardurile pot fi alimentate atât cu numerar cât și cu cardul.
Bilete disponibile:
• Abonament 4 zile: de la 266 de lei (în vânzare pe iabilet.ro)
• Bilet U21: 249 de lei
• Bilet de o zi: de la 158 lei
• Copiii sub 14 ani au acces gratuit, însoțiți de un adult cu bilet valabil
• Biletele pot fi achiziționate și la intrare, în limita capacității – însă organizatorii încurajează achiziția online pentru un acces rapid și facil
