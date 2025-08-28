judecătoria sibiu a decis: 30 de zile arest pentru tânărul acuzat de furt calificat

Un tânăr de 21 de ani, domiciliat în Șura Mare, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Decizia a fost luată de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, după ce tânărul fusese reținut de polițiștii Biroului de Investigații Criminale Sibiu.

Potrivit anchetei, la data de 28 iulie, în jurul orei 02:00, bărbatul ar fi pătruns fără drept într-o societate comercială din municipiul Sibiu și ar fi sustras bani și un telefon mobil, cauzând un prejudiciu de aproximativ 2.400 de lei.

Inițial, tânărul fusese reținut pentru 24 de ore, iar ulterior prezentat unității de parchet competente pentru luarea unei măsuri preventive. Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu.

Autoritățile reamintesc că pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.