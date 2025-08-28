kim jong un și vladimir putin se vor întâlni la beijing

Liderul nord-coreean Kim Jong Un va efectua prima sa vizită în China în ultimii șase ani pentru a participa la o paradă militară, săptămâna viitoare, la care va fi prezent și Vladimir Putin, scrie AP.

Kim și președintele rus Vladimir Putin se vor număra printre cei 26 de lideri străini care vor participa miercurea viitoare la parada de la Beijing, organizată pentru a marca 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial și rezistența Chinei împotriva agresiunilor japoneze din timpul războiului, potrivit Ministerului de Externe chinez.

„Îi urăm bun venit secretarului general Kim Jong Un în China pentru a participa la evenimentele comemorative”, a declarat Hong Lei, ministrul adjunct al afacerilor externe al Chinei, într-o conferință de presă.

Agenția de știri de stat a Coreei de Nord, KCNA, a transmis că Kim va vizita China la invitația președintelui chinez Xi Jinping pentru a participa la celebrările celei de-a 80-a aniversări a sfârșitului războiului.

La paradă vor mai participa, printre alții, liderii Iranului, Belarusului, Serbiei, Cubei, Indoneziei, Myanmarului, Pakistanului și Malaeziei. Nu se așteaptă participarea liderilor Statelor Unite sau ai altor țări importante din Europa de Vest, în parte din cauza divergențelor cu Putin cu privire la războiul din Ucraina.

Se așteaptă ca parada să prezinte unele dintre cele mai noi arme ale Chinei și un discurs al lui Xi.