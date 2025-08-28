măgura cisnădie și-a aflat adversarele din divizia a. începe campionatul acasă

Echipa de handbal feminin Măgura Cisnădie a fost repartizată în Seria C a Diviziei A și va debuta în noul sezon pe 14 septembrie, pe teren propriu.

Federația Română de Handbal a împărțit echipele din Divizia A în trei serii, pe criterii geografice. Măgura a fost repartizată în Seria C, alături de CSU Reșița, CS Gloria Bistrița II, CSM Tg. Mureș, CSU Cluj-Napoca, CSU Oradea, CNOPT Bistrița și CSU Universitatea de Vest Timișoara.

În prima etapă, programată pe 14 septembrie, Măgura Cisnădie va juca pe teren propriu cu CSU Universitatea de Vest Timișoara.

Cum se cunoaște, cu un buget mult redus, Măgura s-a înscris în cel de-al doilea eșalon al handbalului feminin. Lotul a fost restructurat, doar două jucătoare care au activat sezonul trecut la Liga Națională fiind de acord să continue: pivotul Cynthia Tomescu și centrul Krisztina Toth.

Pe banca tehnică a revenit Alexandru Weber, cel care a condus echipa în Liga Națională, excepție făcând sezonul trecut. Obiectivul este clasarea pe primele două locuri în serie și participarea la barajele de promovare.

LOT MĂGURA CISNĂDIE 2025-2026:

PORTARI: Andrea Albu, Alexandra Dumitriu (CSM Reșița), Andreea Ilie (SCM Rm. Vâlcea tineret);

EXTREME STÂNGA: Paula Micu (CSS Sibiu), Patricia Tâmplaru (SCM Rm. Vâlcea tineret);

INTERI STÂNGA: Lorena Blejusca (Cîtu Timișoara), Andreea Dina (SCM Rm. Vâlcea tineret), Cristina Ghinea (Gloria Bistrița);

CENTRI: Krisztina Toth, Francesca Cioroianu (CSS Sibiu), Delia Onofrei (Sepsi Sf. Gheorghe);

PIVOȚI: Cynthia Tomescu, Andreea Dina (SCM Rm. Vâlcea tineret), Cosmina Poplacean (CSS Sibiu);

INTERI DREAPTA: Aida Brumaru (SCM Rm. Vâlcea tineret), Lorena Postolache (Transilvania Brașov), Ana-Maria Stoia (CSS Sibiu);

EXTREME DREAPTA: Sorina Paraschiv (CSS Sibiu), Raluca Macovei (CSM Roman);