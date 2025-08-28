noapte de groază la apoldu de sus: adolescent, victima unui atac brutal

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Miercurea Sibiului au reținut, la data de 27 august, un tânăr de 22 de ani, din Apoldu de Sus, cercetat penal pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Potrivit polițiștilor, în noaptea de 18 august, în jurul orei 01:30, în localitatea Apoldu de Sus, tânărul ar fi agresat un localnic în vârstă de 16 ani, pe fondul unui conflict mai vechi.

În baza probatoriului administrat, persoana în cauză a fost reținută pentru 24 de ore și a fost dusă la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sibiu. Aceasta urmează să fie prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Săliște, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Cercetările continuă la nivelul Poliției Orașului Miercurea Sibiului, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu. Autoritățile fac precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.