pană uriașă de curent în șelimbăr. peste 70 de străzi afectate / update

O pană de curent a afectat, joi dimineață, zeci de străzi din Șelimbăr. Defecțiunea s-ar fi produs în urma unor lucrări.
UPDATE
DEER lucrează pentru a remedia defecțiunea apărută. „Astăzi, la ora 10:57, a fost identificat un defect pe linia electrică subterană de 20 kV, pe tronsonul dintre PT 23 și PT 14 Șelimbăr, ca urmare a unor lucrări de săpătură efectuate în zonă, fiind afectați utilizatorii din localitatea Șelimbăr. La ora 11:41, au fost realimentați toți utilizatorii, doar postul de transformare PT 14 a rămas nealimentat, acesta fiind racordat în derivație, ceea ce a condus la întreruperea alimentării pentru 12 utilizatori”, informează reprezentanții DEER.
Echipele operative intervin în teren și desfășoară lucrări de remediere a cablului de medie tensiune, astfel încât reluarea alimentării cu energie electrică să se realizeze în cel mai scurt timp posibil.
ȘTIREA INIȚIALĂ
Potrivit site-ului Distribuție Energie Electrică România (DEER), curentul s-a întrerupt în jurul orei 11:00. Au fost afectate două străzi din Sibiu, respectiv Semaforului și Ștefan cel Mare, cât și alte 70 de străzi din Șelimbăr, după cum urmează:
Loc: SELIMBAR, Strada: 30 DECEMBRIE
Loc: SELIMBAR, Strada: ALEEA STEJARULUI
Loc: SELIMBAR, Strada: ANDREI MURESANU
Loc: SELIMBAR, Strada: ARINULUI
Loc: SELIMBAR, Strada: ARMAND CALINESCU
Loc: SELIMBAR, Strada: AVRAM IANCU
Loc: SELIMBAR, Strada: BISERICII VECHI
Loc: SELIMBAR, Strada: BUJORULUI
Loc: SELIMBAR, Strada: C.I.NOTTARA
Loc: SELIMBAR, Strada: CALUGARENI
Loc: SELIMBAR, Strada: CAMIL RESSU
Loc: SELIMBAR, Strada: CAMPULUI
Loc: SELIMBAR, Strada: CIMITIRULUI
Loc: SELIMBAR, Strada: CLOSCA
Loc: SELIMBAR, Strada: CONSTANTIN BRANCUSI
Loc: SELIMBAR, Strada: CRINULUI
Loc: SELIMBAR, Strada: CRISAN
Loc: SELIMBAR, Strada: DEALULUI
Loc: SELIMBAR, Strada: DECEBAL
Loc: SELIMBAR, Strada: DINICU GOLESCU
Loc: SELIMBAR, Strada: DN 1
Loc: SELIMBAR, Strada: GAROAFEI
Loc: SELIMBAR, Strada: GEORGE BACOVIA
Loc: SELIMBAR, Strada: GHEORGHE IOANID
Loc: SELIMBAR, Strada: GHEORGHE TATTARESCU
Loc: SELIMBAR, Strada: GLADIOLELOR
Loc: SELIMBAR, Strada: Gheorghe Patrascu
Loc: SELIMBAR, Strada: Gheorghe Titeica
Loc: SELIMBAR, Strada: HORATIU
Loc: SELIMBAR, Strada: HOREA
Loc: SELIMBAR, Strada: HORIA BERNEA
Loc: SELIMBAR, Strada: INTRAREA TRIFOIULUI
Loc: SELIMBAR, Strada: ION ANDREESCU
Loc: SELIMBAR, Strada: ION CREANGA
Loc: SELIMBAR, Strada: ION NECULCE
Loc: SELIMBAR, Strada: ION TUCULESCU
Loc: SELIMBAR, Strada: IULIA HASDEU
Loc: SELIMBAR, Strada: IULIU MANIU
Loc: SELIMBAR, Strada: JUNIMII
Loc: SELIMBAR, Strada: LALELELOR
Loc: SELIMBAR, Strada: LILIACULUI
Loc: SELIMBAR, Strada: LIVIU REBREANU
Loc: SELIMBAR, Strada: MIHAI EMINESCU
Loc: SELIMBAR, Strada: MIHAIL KOGALNICEANU
Loc: SELIMBAR, Strada: N. GRIGORESCU
Loc: SELIMBAR, Strada: NICOLAE BALCESCU
Loc: SELIMBAR, Strada: NICOLAE BRANA
Loc: SELIMBAR, Strada: NOUA
Loc: SELIMBAR, Alee: OCTAVIAN GOGA
Loc: SELIMBAR, Strada: OVIDIU
Loc: SELIMBAR, Strada: PETRE ALEXANDRESCU
Loc: SELIMBAR, Strada: PETRU ARON
Loc: SELIMBAR, Strada: PETRU MAIOR
Loc: SELIMBAR, Strada: PIETII
Loc: SELIMBAR, Strada: PODULUI
Loc: SELIMBAR, Strada: SABIN BALASA
Loc: SELIMBAR, Strada: SIBIULUI
Loc: SELIMBAR, Strada: SIMION BARNUTIU
Loc: SELIMBAR, Strada: STEFAN LUCHIAN
Loc: SELIMBAR, Strada: STEJARULUI
Loc: SELIMBAR, Strada: TEBEA
Loc: SELIMBAR, Strada: THEODOR AMAN
Loc: SELIMBAR, Strada: TIZIAN
Loc: SELIMBAR, Strada: TRAIAN
Loc: SELIMBAR, Strada: TRANDAFIRULUI
Loc: SELIMBAR, Strada: TREBONIU LAUREAN
Loc: SELIMBAR, Strada: TRIAJULUI
Loc: SELIMBAR, Strada: TRIFOIULUI
Loc: SELIMBAR, Strada: TUDOR VLADIMIRESCU
Loc: SELIMBAR, Strada: VASILE PARVAN
Loc: SELIMBAR, Strada: VITEAZUL M.
Loc: SELIMBAR, Strada: Zona DJ106
Revenim cu detalii!
