pistele de biciclete de pe malul cibinului se extind: apar noi pasarele și zone de relaxare / foto

Pista pentru biciclete de pe malul Cibinului, pusă la dispoziția sibienilor în 2023, se va extinde în amonte și în aval. Primăria Sibiu a fost înștiințată de ADR Centru că proiectul depus în acest scop în cadrul Programului Regiunea Centru a fost acceptat la finanțare din fonduri europene nerambursabile, urmând să se încheie contractul prin care Sibiul va obține fondurile.

Valoarea totală a proiectului este de 66,47 milioane lei, din care 44,31 milioane de lei vor fi asigurați din finanțarea europeană, restul de 22,16 urmând să fie alocați din bugetul local, reprezentând contribuția Municipiului Sibiu la acest proiect și cheltuielile neeligibile, conform Ghidului de finanțare al programului.

“Pista de pe malul Cibinului, în lungime de 3,6 km, deck-urile și piațetele amenajate de-a lungul acesteia sunt utilizate de mulți sibieni. În anul 2024, cele 7 panouri informative cu numărători, amplasate de-a lungul pistei, au înregistrat cumulat peste 815.000 de treceri, iar în serile din sezonul cald deck-urile sunt căutate de cei care se relaxează în natură. Prin urmare, răspundem pozitiv semnalului dat de comunitate și extindem pistele, prin care vom crea conexiuni și mai bune cu rețeaua existentă, încurajând astfel utilizarea bicicletei nu doar pentru agrement, ci și pentru deplasarea în oraș. Ca și în cazul proiectului deja realizat, amenajările vor fi în acord, vor proteja și pune în valoare cadrul natural. Mai mult, proiectul include și crearea unor alei pietonale de promenadă și a unor mici zone pentru relaxare. Astfel, malul Cibinului va deveni și mai atractiv pentru timpul liber.” a declarat Astrid Fodor, Primarul Municipiului Sibiu.

Prin acest proiect dedicat mobilității sustenabile se vor crea încă 3,1 km de piste pentru biciclete pe malurile Cibinului în următoarele zone:

Pe tronsonul dintre podul peste Cibin din dreptul străzii Rozmarinului (podul peste Cibin) și str. Maramureșului, până aproape de intersecția cu șoseaua Alba Iulia, unde se va face joncțiunea cu pista existentă pe str. Maramureșului. Pe lângă pista pentru biciclete, pe acest sector în lungime de 1,4 km se vor realiza și 2 pasarele ciclopietonale, precum și zone de promenadă și relaxare (alei, deck-uri).

Pe tronsonul dintre șoseaua de centură a Sibiului (podul peste Cibin de pe Calea Gușteriței) și str. Podului (1,7 km). Pe această porțiune se va construi și o pasarelă ciclopietonală, un punct de belvedere și zone de promenadă și relaxare.

Pe lângă amenajarea pistei pentru biciclete, a pontoanelor și deck-urilor și dotarea lor cu mobilier urban, a pasarelelor, de-a lungul malului, zona se va amenaja peisagistic, prin plante din mai multe specii, dorindu-se realizarea unui ecosistem divers și rezistent în mediul urban. Proiectul include și plantarea de arbori noi și arbuști.

Pista și zonele conexe vor fi iluminate smart, incluzând un iluminat arhitectural, cu LED, pe pasarele. Este prevăzută și montarea de camere video performante, pentru siguranța utilizatorilor.