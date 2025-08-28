planuri mari pentru inter sibiu la liga 3. antrenorul echipei a făcut anunțul

Revenit după trei ani pe banca Interului Sibiu, Călin Moldovan a anunțat ambiții importante pentru nou-promovată în primul sezon de Liga 3.

Antrenorul Călin Moldovan a revenit la Inter Sibiu și a acordat un amplu interviu pentru pagina oficială de socializare a clubului, în care a descris obiectivele și planurile pentru anul următor.

”Revin în familia Interului din Sibiu animat de dorința de a construi împreună cu conducerea administrativă o echipă care să onoreze numele, istoria și rezultatele de odinioară ale acestui club. Ne dorim să construim o echipă competitivă care să impună respect prin ceea ce face pe teren, o echipă care, în mod clar, trebuie să se lupte pentru accederea în play-off. Iar de acolo mai sus, totul devine posibil” a spus Călin Moldovan.

Tehnicianul a pornit de la zero în această vară și a încercat să construiască o echipă competitivă pentru Liga 3. ”Pregătirea din această vară a fost puțin atipică, pentru că a trebuit să vedem foarte mulți jucători. Echipa avea nevoie de întăriri, atât numerice, cât și valorice. Din această cauză antrenamentele au fost puțin adaptate, dar spun eu că am reușit, împreună cu staff-ul să asigurăm o bază de pregătire și o stare bună de competiție care să ne dea încredere că putem să pornim cu dreptul în acest campionat. Desigur, pe parcursul campionatului, vom mai avea de lucrat pentru a completa ceea ce credem că am sacrificat în această perioadă de pregătire.”

Staff-ul tehnic al Interului este mulțumit de transferurile făcute pe posturile considerate ca fiind unele deficitare. ”E clar că echipa avea nevoie de întăriri, așa cum v-am spus, am testat foarte mulți jucători, pentru că nivelul din Liga 3 este clar altul față de eșalonul județean. Am reușit, spunem noi, să găsim și să îi oprim pe câțiva dintre cei de care aveam nevoie, urmând ca în perioada ce vine să reușim să creăm un grup și o echipă puternică. Menționez că pe lângă calitățile fotbalistice am fost atenți și la calitățile morale. Am căutat caractere frumoase care prin comportamentul lor să se integreze foarte bine alături de cei care au rămas de la Liga 4 și să reușim să formăm grupul puternic pe care eu mi-l doresc. Vom încerca să ne creăm o identitate proprie de joc, dar, în același timp, va trebui să ținem cont la anumite meciuri și de adversarii întâlniți, adaptându-ne la stilul acestora.”