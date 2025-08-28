pnrr:  lansare proiect „proiect tip - construire creșă medie, str. calea poplăcii, nr. fn, municipiul sibiu, județul sibiu”

COMUNICAT DE PRESĂ

Sibiu, 28.08.2025

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Lansare proiect

„Proiect tip – Construire creșă medie, str. Calea Poplăcii, nr. FN, municipiul Sibiu, județul Sibiu”

Municipiul Sibiu, în calitate de beneficiar, anunță lansarea proiectului cu nr. C15-01-240, intitulat „Proiect tip. – Construire creșă medie, str. Calea Poplăcii, nr. FN, municipiul Sibiu, județul Sibiu”

Apelul de proiecte este gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de coordonator de investiții și Compania Națională de Investiții, în calitate de structură de implementare, fiind finanțat din fonduri europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.



Obiectivul general al proiectului vizează creșterea capacității sistemului de învățământ, respectiv al serviciilor de educație timpurie antepreșcolară, prin construirea, echiparea și operaționalizarea unei creșe eficiente energetic, cu o capacitate de 70 locuri, în Municipiul Sibiu.

Valoarea totală a proiectului, respectiv finanțarea maximă nerambursabilă este de 17.265.427,82 lei inclusiv TVA, iar finanțarea nerambursabilă fără TVA este de 14.508.762.87 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este de 13.983.421,78 lei fără TVA, iar valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR este de 2.656.850,14.

Perioada de implementare a proiectului este de 38 de luni începând de la 23.09.2022. Data estimată de finalizare a proiectului este 23.11.2025.

Date de contact beneficiar: Municipiul Sibiu, str. Samuel Brukenthal, nr.2 Biroul pentru Proiecte cu Finanțare Internațională Telefon:0269/208.960, Fax: 0269/208.849. Email: primarie@sibiu.ro

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial/