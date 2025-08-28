premieră absolută la sibiu. elevii unei școli vor face ore în săli amenajate în stadionul municipal / video

În premieră absolută, elevii unei școli din municipiul Sibiu vor face ore în săli de clasă amenajate la Stadionul Municipal. Decizia a venit ca urmare a faptului că, în unitatea de învățământ la care sunt înscriși, au loc lucrări de reabilitare energetică. Inițial, copiii ar fi trebuit să fie relocați în clădirea Universității „Alma Mater” de pe strada Someșului, dar părinții s-au opus indicând motive de siguranță.

Școala Gimnazială „I. L. Caragiale” din Sibiu urmează să fie supusă, din toamnă, unor lucrări de reabilitare energetică. Din acest motiv, mai multe clase trebuie relocate într-un alt spațiu. Luna trecută, consilierii locali aprobau închirierea spațiilor necesare în clădirea „Alma Mater” de pe strada Someșului, aflată în apropierea școlii, pentru relocarea a 15 clase de elevi, contra sumei lunare de 10.500 de euro. (DETALII AICI)

Părinții nu au fost de acord: „Părea o idee bună, dar s-a dovedit a fi invers”

În ultima lună însă, părinții au purtat diverse discuții cu autoritățile locale și au cerut să fie găsită altă soluție, invocând motive de siguranță. Ei au precizat că nu li se pare o idee bună ca elevii să învețe în aceeași clădire în care sunt amenajate diverse birouri ale unor societăți. „Părea o idee foarte bună, dar ulterior s-a dovedit a fi invers. Ni s-au acordat etajele 4, 5 și 6, parterul și etajul 1 fiind ocupate de alte societăți, cabinete de avocatură și așa mai departe. S-a constatat că nu există o siguranță a copiilor. A avut loc o ședință la Prefectură, la care au participat toate instituțiile abilitate, inclusiv ISU, IPJ, DGASPC și Primăria Sibiu, prin doamna primar Fodor. După am prezentat doleanțele părinților și votul nostru – din 264 de voturi, 90% au fost împotriva relocării la Alma Mater”, a precizat Constantin Daniel, părinte al cărui copil urmează să fie relocat.

Un alt părinte a precizat că, în ciuda avantajelor reprezentate de faptul că acea clădire era aproape de școală, iar toți copiii ar fi avut ore de dimineață, clădirea universității nu este potrivită. „Avantajele majore au fost că locația e apropiată de școală, că toți copiii ar fi urmat să fie în același loc și să facă ore de dimineață. Dar mai sunt alte aspecte legate de siguranță, cum ar fi faptul că geamurile erau extraordinar de joase și se puteau deschide. În plus, la băi, era un singur vas de toaletă pentru fete și unul pentru băieți. Vă imaginați cum ar fi fost în pauză când 120 de copii voiau să meargă la toaletă. De altfel, la etajul 6 există o societate comercială, pe același etaj cu copiii noștri”.

Primarul Astrid Fodor a precizat, în fața părinților, că locația de pe Someșului a fost aleasă deoarece spațiile erau mari și suficiente astfel încât toți copiii să poată fi preluați. Dar, fiindcă părinții nu au fost de acord, au fost căutate alte soluții. „Clădirea Alma Mater a fost construită în scopuri educaționale. Am făcut rost de contactul proprietarilor și ne-am întâlnit pentru a vedea spațiul. Nu am luat noi decizia, ea a fost luată abia după ce școala și-a dat acordul. (…) După ce am avut acordul, am cerut oferte de preț și analize paralele, ce costuri ar presupun amenajarea unui teren în alte zone ca să putem pune 15 containere în aceeași locație. Din raportul de la Serviciul Școli a rezultat că acest spațiu corespunde și este și mai ieftin decât să amenajăm și să punem containere. Așa a pornit discuția cu Alma Mater, am intrat cu proiectul în Consiliul Local și a fost aprobat. (…) Două luni a fost apoi liniște, nimeni nu a comentat nimic, poate nu știau detaliile. Abia săptămână trecută am discutat cu domnul viceprimar, care mi-a zis că sunt probleme și că urmează să aibă întâlniri cu părinții. Am participat la două ședințe la Prefectură, am auzit argumentele părinților și am înțeles care era teama lor, așa că am luat o decizie”, a precizat Astrid Fodor.

Clase la stadion și în containere, soluția agreată

După mai multe discuții și vizite în teren, autoritățile au decis să caute o altă variantă pentru relocarea elevilor. În premieră absolută, 9 clase vor fi amenajate în incinta Stadionului Municipal, 5 clase vor fi amenajate în containere la o altă școală din oraș, iar o clasă va rămâne în clădirea nouă de la „Caragiale”.

„Ieri (n.red.: miercuri) ne-am deplasat la stadion și ne-am uitat la toate spațiile ce ar putea intra în discuție. În unele cazuri se va pune inclusiv un zid provizoriu separator. Am ajuns la concluzia că putem crea acolo 7 spații, dacă primim aprobare de la ISU, iar două spații – fiindcă sunt mari – se pot separa prin perete glisant. Deci, în total, acolo vom avea 9 clase, iar 5 clase le vom avea pe terenul de la Școala 25, iar o clasă în clădirea nouă. Pentru a ajunge la forma finală, mai sunt pași de făcut, mai trebuie cumpărate containerele, trebuie să facem modificările la stadion, să obținem avizele de la ISU, de la Brigada Anti-tero, de la Jandarmerie. Trebuie să discută, cu aceste instituții și desigur și FC Hermannstadt va trebui să își dea acordul de principiu”, a precizat primarul Astrid Fodor.