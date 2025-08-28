primăria cisnădie îl contrazice pe fostul primar: gheorghe huja este vizat direct în dosarele penale pentru atribuirea loturilor pentru tineret

Precizări oficiale privind implicarea lui Gheorghe Huja în dosarele penale.

Ca urmare a declarațiilor făcute de Gheorghe Huja pe rețelele de socializare, potrivit cărora nu ar avea nicio legătură cu dosarele penale aflate pe rolul unităților de parchet, instituția implicată a transmis un comunicat de presă pentru clarificarea situației.

Conform precizărilor oficiale, implicarea lui Huja rezultă din obiectul cercetărilor. Într-unul dintre dosare, Parchetul s-a autosesizat din oficiu privind atribuirea loturilor de tineret, procedură în cadrul căreia Huja a ocupat funcția de președinte al comisiei responsabile. Totodată, plângerea formulată de instituție este îndreptată împotriva acestuia, evidențiind legătura directă între activitatea sa și faptele cercetate.

Instituția a subliniat că dosarele se află în prima etapă de investigare, respectiv analiza faptelor, fără a se fi trecut la cercetarea persoanelor implicate. Aceasta nu exclude o posibilă implicare, ci reflectă doar faptul că nu a fost încă stabilită calitatea procesuală a celor vizați.

Comunicatul precizează că atât plângerea privind atribuirea loturilor de tineret, cât și alte sesizări formulate de instituție, îl vizează pe Gheorghe Huja, dar și pe alți funcționari publici, care, potrivit actelor analizate, ar putea fi implicați în faptele cercetate. În aceste condiții, au fost sesizate organele competente pentru continuarea verificărilor.

De asemenea, instituția a atras atenția că urmărirea penală nu este publică, iar furnizarea de informații revine exclusiv unităților de parchet care instrumentează cazurile. Reprezentanții mass-media sunt rugați să solicite date direct organelor judiciare pentru clarificări privind stadiul dosarelor, persoanele vizate sau eventualele suspiciuni rezonabile.

În încheiere, comunicatul subliniază că aceste precizări au fost făcute pentru a evita dezinformarea opiniei publice și pentru a reafirma că anchetele sunt inițiate atât pe baza plângerilor formulate expres împotriva lui Huja, cât și prin sesizări din oficiu ale organelor de cercetare penală.