problema școlilor aglomerate revine la sibiu. fodor: „mulți vin din alte zone cu vize de flotant”

Primarul municipiului Sibiu a readus în discuție, joi, la finalul ședinței Consiliului Local, problema suprasolicitării școlilor din oraș. Potrivit edilului, în ultimii ani, cele mai râvnite unități de învățământ au fost extinse.

Astrid Fodor a vorbit din nou, la ședința de Consiliu Local de joi, despre supraaglomerarea unităților de învățământ din Sibiu. Primarul a precizat că, de-a lungul anilor, s-au investit bani în extinderea celor mai populare școli. Printre ele se numără și Școala „I.L. Caragiale”, unde urmează să fie demarate lucrări de reabilitare energetică, iar elevii trebuie relocați în altă clădire.

Primarul a concluzionat că în multe școli sunt înscriși copii care locuiesc în localitățile învecinate, dar care și-au făcut vize de flotant pentru a ajunge acolo. Astfel, administrația locală a fost nevoită să extindă unitățile populare.

„Într-adevăr școala Caragiale este râvnită. Dacă facem o analiză ce se întâmplă în acea școală, ajungem la concluzia că foarte mulți copii vin din alte zone. Nu mai spun nimic, că știm toți din ce zone vin, își fac vize de flotant și nu te mai întreabă nimeni 8 ani unde ai tu domiciliul. Toate aceste greutăți vin pe umerii administrației locale și, în fond, pe umerii sibienilor. Toți suferim în această cauză, mai ales cei care au copii. Din banii sibienilor, noi extindem școlile. În principal asta facem, acolo unde e presiunea, trebuie să mai faci ceva. Am preferat să extindem mai multe școli decât să construim una singură mare. Va urma cea de pe Calea Șurii Mici, dar principal era să extindem acolo unde e nevoie. Era nevoie la Caragiale, la Iorga, la zona asta apropiată de cei care exercită o presiune maximă asupra UAT-ului Sibiu. O altă presiune vine acum din direcția Șura, unde, din nou, s-a găsit o soluție, că n-ai ce face, prin liceul Maria Tereza, care se va reabilita. Acolo vor beneficia și copii din Sibiu. Școala nr. 8, supusă unei presiuni fantastice, și ea a fost extinsă printr-un nou corp de clădire. Sunt lucrări în foarte multe școli, nu doar de eficientizare energetică. Iar dacă ne uităm cu corectitudine și cu răbdare la ce s-a făcut, nu mai trebuie să discutăm mai mult”, a spus Astrid Fodor, primarul Sibiului.