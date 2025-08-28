s-a anunțat când are loc târgul de crăciun sibiu 2025: se face o zonă de picnic și revelion cu cargo

iața Mare din Sibiu va redeveni Capitala Crăciunului timp de 52 de zile, între 14 noiembrie 2025 și 4 ianuarie 2026. Într-un an în care românii resimt din plin scumpirile, Târgul de Crăciun aduce ospitalitate autentică și invită vizitatorii să devină co-creatori ai experienței, sub tema ediției: „E adevărat, e făcut de tine”.

Vizitatorii vor putea participa la ateliere creative pentru toate vârstele, să construiască și să personalizeze obiecte, să se bucure de instalații interactive și de micro-evenimente co-create. Organizatorii promit o ediție centrată pe implicarea oamenilor, astfel încât fiecare să plece cu o amintire construită chiar în Sibiu.

„Ediția 2025 îi așază pe oameni în centrul poveștii. Ne dorim ca fiecare vizitator să plece cu ceva făcut de el sau de ea — un obiect, o fotografie, o amintire construită chiar aici, în Sibiu”, a declarat Andrei Drăgan Răduleț, președintele Asociației Events for Tourism, organizatorul Târgului.

Atracții, facilități și Revelion în Piața Mare

Târgul va avea 120 de standuri cu produse artizanale și gastronomie de sezon, patinoar, roată panoramică și Atelierul lui Moș Crăciun, cu teme complet noi. Pentru confortul vizitatorilor, au fost amenajate zone de picnic cu grătar ecologic, cuptoare cu microunde pentru încălzirea hranei și spații dedicate alăptării. Produsele vor fi disponibile la prețuri clar marcate, accesibile pentru toate buzunarele.

Sibiul își păstrează autenticitatea și promovează meșteșugul local. „Chiar dacă 2025 a adus scumpiri record și taxe mai mari, la Sibiu păstrăm ce contează: bucuria de a fi împreună”, a subliniat organizatorul.

Publicul internațional este așteptat să fie mai numeros în acest an, facilitând vizita noilor rute aeriene către Sibiu. După încheierea sărbătorilor de Crăciun, Târgul va face loc Revelionului 2026: pe 31 decembrie, Piața Mare va găzdui un concert în aer liber susținut de trupa Cargo și DJ Funky Drop, acompaniat de jocuri de lumini și numărătoarea inversă alături de mii de sibieni și turiști.

Despre Târgul de Crăciun din Sibiu

Lansat în 2007, în anul în care Sibiul a fost Capitală Culturală Europeană, Târgul de Crăciun din Sibiu a fost primul eveniment de acest fel din România. De-a lungul timpului, târgul a fost recunoscut internațional, fiind inclus în publicații precum The New York Times, El País, Conde Nast Traveler, The Guardian, Forbes și European Best Destinations.

Creșterea constantă a publicului a transformat iarna în al doilea sezon turistic de vârf al orașului, iar modelul de succes a inspirat și alte orașe din România să dezvolte târguri de Crăciun proprii.