scene de groază într-un apartament din sibiu. tânăr bătut cu bestialitate / video 

Un tânăr în vârstă de 20 de ani a fost bătut cu bestialitate într-un apartament din Sibiu. Agresorul l-a lovit cu pumnii și picioarele, în timp ce un alt prieten filma scena brutală. Într-un final, sibianul a reușit să scape din mâinile bătăușului, iar ulterior a depus și o plângere la poliție. „Îmi e frică să mai ies din casă”, spune Fabian, tânărul agresat.

Totul s-a întâmplat lună trecută, însă tânărul agresat, vizibil marcat de cele întâmplate, și-a făcut curaj să meargă la poliție abia după trei săptămâni. Își amintește și acum cu groază de acele clipe. Vă avertizăm că imaginile prezentate mai jos au puternic impact emoțional.

Bătut cu pumnii și picioarele. „M-a călcat pe cap”

Tânărul în vârstă de 20 de ani se afla, împreună cu un prieten, în apartamentul unui amic, situat într-un bloc pe Șoseaua Alba Iulia din Sibiu. Se adunaseră să povestească, ca între prieteni, astfel că tânărul nu s-a gândit că ceva rău va urma. La un moment dat, a coborât din bloc pentru a-l lua în apartament și pe verișorul lui, iar când s-a întors în locuință, alți doi tineri îl așteptau. Unul dintre ei s-a năpustit imediat asupra lui, a început să îl lovească cu putere și l-a trântit la pământ, în timp ce celălalt filma. Totul s-a întâmplat sub privirile celorlalți trei băieți care nu au intervenit pentru a-i despărți.

„În 26 iulie, pe la 11, 12 noaptea, am fost la un prieten acasă împreună cu alt prieten. Trebuia să bem o sticlă de ceva, să stăm la o poveste, o băiețeală. Între timp m-a sunat verișorul meu, că vine și el și să cobor în fața blocului să îi iau în apartament. Am coborât, iar apoi, când am urcat înapoi în apartament, mă așteptau doi băieți. Unul dintre ei mă căuta de mult fiindcă voia să mă bată. Direct m-a întrebat dacă mai știu ce s-a întâmplat acum un an, dar nici n-am apucat să răspund că a început să mă bată. Mi-a dat o palmă, apoi mi-a dat cu pumnii în gură, cu picioarele în coaste. Am căzut pe jos și m-a împins în baie, acolo unde a început să îmi dea cu picioarele în cap. Eu mi-am pus mâinile în cap, ca să mă apăr, și a reușit să îmi rupă mâna. M-a pus să îmi cer scuze pentru ce am făcut, apoi m-a lăsat în pace. Totul a fost filmat de prietenul lui”, povestește Fabian, tânărul agresat.

Băiatul spune că agresorul era supărat pe el fiindcă, în urmă cu un an, el s-a certat cu iubita acestuia. „Iubita mea de la acea vreme era prietenă bună cu iubita lui. Ea i-a scris prietenei mele să iasă în oraș, dar fiindcă noi aveam deja planuri pentru ziua aia, i-a spus că nu vine. Fata aceea m-a sunat pe mine să îmi zică să o las pe iubita mea să iasă cu ea, iar când eu i-am spus că nu se poate, că avem planuri, a început să mă înjure. Atunci am înjurat-o și eu. De asta era supărat băiatul ăsta, de asta m-a bătut și m-a pus să îmi cer scuze”, adaugă tânărul agresat.

Tânărul, împreună cu verișorul lui, au reușit să plece, într-un final, din acel apartament. Au ieșit în stradă să aștepte un taxi, iar acolo s-au reîntâlnit cu agresorul, care i-a furat și suma de 150 de lei din borsetă.

Tânărul a suferit o traumă: „Eu nu mai ies pe stradă”

Zilele ce au urmat, tânărul nu s-a dus la spital, ci a încercat să își aline durerile cu medicamente. Dar, fiindcă începuse să se simtă din ce în ce mai rău, în 11 august s-a dus la spital. Nu a spus nimănui că a fost bătut, ci a mințit că a căzut și și-a rupt mâna. I-a fost teamă că, dacă va spune adevărul, nimeni nu îl va crede.

În 17 august însă, în mod întâmplător, în timp ce se afla cu familia pe Calea Gușteriței, a dat nas în nas cu agresorul. A înlemnit când l-a văzut, astfel că tatăl lui și-a dat seama că ceva se întâmplă. „Mama a intrat la farmacie, iar eu cu tata am rămas să o așteptăm în stația de autobuz. Iar atunci l-am văzut și m-am blocat. Tata și-a dat seama că el este cel care m-a bătut și s-a dus după el să îl ia la întrebări. Când tata l-a întrebat de ce își face legea singur, el a intrat într-un magazin și a amenințat că sună la poliție. Din fericire nu s-a întâmplat nimic”, povestește Fabian. Tânărul spune că, după această întâlnire, și-a dat seama cum ar putea să facă rost de filmarea în care se vede cum a fost bătut. „În ziua aia, am postat pe story (n.red.: poveste pe rețelele de socializare) și l-am etichetat, întrebându-l de ce sună la poliție când e vorba să își ia bătaie. Știam că așa o să îl provoc, iar el va posta filmarea cu mine. Și așa a și făcut, iar eu am apucat să înregistrez ecranul și să fac rost de filmare”.

A doua zi, tânărul și-a făcut curaj și s-a dus la poliție, acum că avea și dovada că a fost agresat. A mers să își elibereze și un certificat medico-legal, apoi a depus o plângere penală.

Traumele sunt prezente și azi, la o lună de la incident. Tânărul spune că are momente când îi este frică să iasă din casă, iar în curând va începe să meargă la psiholog. „Și acum am mâna în ghips. Urmează să merg la control la radiografie. Am avut o fractură de os. Nici pe stradă eu nu mai ies. Toți mă întreabă ce s-a întâmplat, pentru că au văzut filmarea. E pentru prima dată când pățesc așa ceva, să fiu bătut. Mi-am făcut și o programare la psiholog”, adaugă tânărul.

Poliția a deschis un dosar penal

Oamenii legii fac cercetări în urma celor întâmplate. „La data de 18 august a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu au fost sesizați, prin sesizare scrisă, despre faptul că un tânăr în vârstă de 20 de ani, din Sibiu, ar fi fost agresat de către un tânăr de aceeași vârstă, din Rășinari. În fapt, la data de 26 iulie a.c., în timp ce ambii se aflau într-un imobil de pe Șoseaua Alba Iulia, în urma unui conflict spontan, sibianul ar fi fost agresat de către tânărul din Rășinari și i s-ar fi sustras un obiect dintr-o geantă”, spune Isabela Brad, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Cercetările sunt continuate la nivelul Biroului de Investigații Criminale Sibiu, într-un dosar penal deschis sub aspectul sâvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și furt.