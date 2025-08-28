se anunță trafic îngreunat pe a1, sibiu - deva. șoferii, sfătuiți să aibă răbdare

Traficul rutier se va desfășura cu restricții pe mai multe tronsoane ale autostrăzilor din România, din cauza lucrărilor de reparații și întreținere, potrivit Centrului Infotrafic al Inspectoratului General al Poliției Române.

Pe autostrada A7 Ploiești–Buzău, joi, între orele 08.00 și 17.00, circulația este restricționată pe a doua bandă pe tronsonul 0+600 m – 1+260 m, pentru efectuarea unor lucrări de reparații.

Pe autostrada A1 București–Pitești, la kilometrul 11, sensul spre București este restricționat, iar traficul este deviat pe sensul spre Pitești, unde se circulă pe o bandă pe fiecare direcție, pentru lucrări la structura de rezistență a podului peste DNCB. Această restricție va fi menținută până la 8 septembrie.

Pe A1 Sibiu–Deva, la kilometrul 308, traficul pe ambele benzi este restricționat până la 30 august, circulându-se pe banda de urgență, pentru lucrări la rosturile de dilatație.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să reducă viteza în zona lucrărilor, să se asigure înainte de schimbarea benzii, să evite depășirile periculoase și să păstreze distanța corespunzătoare între vehicule pentru a putea frâna în siguranță.