sibianul care și-a agresat soția: măsură dură luată de magistrați

Un sibian în vârstă de 34 de ani a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de violență în familie și amenințare. Măsura a fost dispusă de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, după ce bărbatul fusese reținut de polițiștii Biroului de Ordine Publică Sibiu.

Potrivit anchetei, la data de 26 august, în jurul orei 11:00, poliția a fost sesizată prin apel 112 de către soția bărbatului, care a reclamat că a fost agresată și amenințată. Polițiștii au constatat, în urma discuțiilor cu victima și a aplicării formularului de evaluare a riscului, existența unui pericol iminent pentru viața, integritatea fizică și libertatea acesteia, fiind emis un ordin de protecție provizoriu pe numele agresorului.

Inițial, sibianul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat unității de parchet competente pentru luarea unei măsuri preventive. Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu.

Autoritățile reamintesc că, pe tot parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.