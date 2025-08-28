sibiu, sub amenințarea câinilor periculoși. sunt oficial zeci de exemplare foarte agresive

Sibienii care dețin câini din rase considerate periculoase trebuie să știe că legea nu face concesii.

Potrivit O.U.G. nr. 55 din 2002, republicată, câinii de luptă și cei agresivi sunt împărțiți în două categorii: categoria I include rase precum Pit Bull, Boerbull sau Bandog și metișii acestora, iar categoria II cuprinde rasele Rottweiller, American Staffordshire Terrier, Tosa, Dog Argentinian sau Mastino Napolitano, printre altele.

Luciana Lazăr, purtător de cuvânt al IPJ Sibiu, subliniază că „La nivelul unității noastre, sunt înregistrați 70 de câini din rasele încadrate în categoria I și 597 din rasele încadrate în categoria II. Pentru a vă edifica cu privire la obligaţiile deţinătorilor de câini, dar și asupra condiţiilor de deţinere a acestora, vă rugăm să consultați actul normativ indicat anterior.”

Evenimente recente, precum incidentul tragic de la Porumbacu de Jos, în care doi Rottweileri au ucis un cățeluș, scot în evidență riscurile reale ale nerespectării acestor norme. IPJ Sibiu atrage atenția asupra responsabilității legale și morale a fiecărui proprietar, subliniind că siguranța comunității și protecția animalelor nu sunt opționale, ci o obligație prevăzută de lege.

Pentru sibienii care iubesc animalele, mesajul este clar: deținerea unui câine periculos vine la pachet cu reguli stricte. Respectarea lor nu doar că poate preveni tragedii, dar este și singura modalitate prin care comunitatea poate conviețui în siguranță cu aceste animale.