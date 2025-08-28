teroare în miez de noapte: focuri de armă la avrig, trei indivizi reținuți de poliție / foto

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu – Poliția Orașului Avrig au reținut, la data de 26 august, trei bărbați cu vârste de 28, 31 și 34 de ani, cercetați penal pentru mai multe infracțiuni, printre care amenințare, complicitate la amenințare, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și uz de armă neletală fără drept.

Incidentul a pornit în noaptea de 25 spre 26 august, când o femeie de 35 de ani, din Avrig, a sunat la 112, sesizând că a fost amenințată de mai multe persoane și că a auzit focuri de armă în apropierea locuinței sale.

La fața locului, polițiștii au identificat pe strada Unirii din Avrig un autoturism condus de un bărbat de 27 de ani, din Slimnic, în care se aflau și cei trei suspecți. În urma controlului, oamenii legii au găsit o armă neletală cu gaze, supusă autorizării, încărcată cu un cartuș pe țeavă, precum și un obiect tăietor/înțepător asupra bărbatului de 28 de ani.

Din cercetări a reieșit că, în seara de 25 august, bărbatul de 28 de ani și-ar fi amenințat fosta parteneră cu acte de violență, iar câteva ore mai târziu, însoțit de ceilalți doi sibieni, s-ar fi deplasat cu mașina în fața locuinței acesteia, de unde ar fi tras trei focuri de armă în aer. Nimeni nu a fost rănit.

Având în vedere riscul iminent pentru viața și integritatea victimei, polițiștii din Avrig au emis pe numele agresorului principal un ordin de protecție provizoriu.

Ulterior, pe 27 august, polițiștii au efectuat trei percheziții domiciliare în municipiul Sibiu. La locuința bărbatului de 28 de ani au fost descoperite mai multe pliculețe cu substanță pulverulentă de culoare albă, un plic cu substanță solidă sub formă de pietricele alb-transparente, 23 de cartușe de 9 mm pentru armă cu gaz, mai multe arme albe și două cântare electronice de precizie.

În baza probatoriului, cei trei suspecți au fost prezentați instanței, care a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Cercetările continuă la Poliția Orașului Avrig, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Avrig, pentru stabilirea întregii activități infracționale.