trădare în familie: andreas din sibiu, rămas fără afacere după ce unchiul i-a demolat garajul / foto

Andreas Avram este un tânăr din Sibiu care a amenajat cu propriile mâini un garaj în curtea casei mamei sale, în cartierul Valea Aurie. A lucrat acolo peste 3 ani și jumătate, timp în care și-a format o clientelă în domeniul detailing-ului auto și a investit aproximativ 4.000 de euro în scule și echipamente. Totul a fost spulberat într-o clipă de unchiul său care a decis să demoleze garajul.

Andreas povestește cum visul la care a lucrat mai bine de doi ani a fost distrus peste noapte. Cât timp el nu era acasă, unchiul său a decis să îi dărâme complet garajul, doar pentru a-și face loc să-și parcheze mașina în curte. În urma acestui gest, Andreas a rămas fără mica lui afacere, construită cu multă muncă, și fără singura sursă de venit.

„Garajul era la mine în curte, la mama acasă. Am lucrat în timpul săptămânii la un parc auto, iar în weekend făceam detailing. Mi-am strâns clientelă, veneau clienți constant. Tot ce câștigam investeam în garaj. Era munca mea”, povestește acesta.

Totul s-a schimbat când a stat o săptămână la prietena lui. În acea perioadă, garajul i-a fost dărâmat. A primit o poză de la fratele lui, iar imaginea garajului distrus l-a lăsat fără cuvinte. „Bunica îmi tot zicea că o să mi-l dărâme, dar nu am crezut. Am zis că vorbește doar din ciudă. Când am primit poza, mi s-a făcut rău. Am aflat că unchiul din spate a vrut să-și bage mașina până la el și, împreună cu bunica, au dărâmat garajul meu și pe cel al mătușii. Mama a încercat să se opună, dar nu a avut ce face”, spune Andreas.

Deși spune că nu dă vina pe mama lui, Andreas se simte trădat de restul familiei. Nu a făcut plângere, dar spune că i-a fost greu să treacă peste. „M-au înjosit. Mi-au călcat în picioare munca. În alte familii, oamenii se ajută între ei. La mine, a fost invers. Am investit tot salariul meu în acel garaj”, a mărturisit sibianul.

Andreas spune că își dorea să își facă o clientelă, ca mai apoi să închirieze o hală pentru a continua cu „Andreas Detailing”. „Planul era să fac ce pot de acasă și după să mă dezvolt, dar s-a dus totul de râpă. Acum mă gândesc chiar să plec din țară, dar nu știu ce să fac. Deocamdată, mi-am depus mai multe CV-uri ca să mă angajez”, a mai spus Andreas.