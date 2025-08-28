ulbs, la un pas să piardă terenul pentru arena sportivă din șelimbăr. proiectul a stagnat 5 ani

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu riscă să piardă terenul pentru complexul sportiv de la Șelimbăr. ULBS nu a reușit să construiască arena în termenul stabilit de 5 ani.

Complexul sportiv multifuncțional pe care Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și-a asumat să îl construiască până în anul 2025 ar putea primi un nou termen. ULBS ar trebui să finalizeze lucrările până în 2030, altfel terenul va reveni în administrarea Ministerului Apărării Naționale (MApN).

Au trecut cei 5 ani

Arena Universitară – Complexul Sportiv al ULBS este un proiect demarat acum mai bine de 13 ani. Abia în anul 2020, printr-o Hotărâre de Guvern, terenul de la Șelimbăr, în suprafață de peste 30.000 metri pătrați, pe care ar urma să fie construit complexul, a trecut din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Universității „Lucian Blaga”. Universitatea trebuia să realizeze investiția în termen de 5 ani de la data preluării terenului, pentru a nu risca ca acesta să revină din nou în administrarea MApN.

Cei 5 ani au trecut, astfel că acum o Hotărâre de Guvern a fost pusă în consultare publică pentru a putea fi prelungit cu încă 5 ani termenul de realizare a lucrărilor. Termenul din vechea hotărâre a expirat în 06.05.2025, iar acum este nevoie să fie inițiat un nou proiect de act normativ pentru retransmiterea terenului în administrarea Universității.

Complexul Sportiv al ULBS se află, în prezent, în promovare la Compania Națională de Investiții (CNI). Odată realizată, arena va avea un impact pozitiv în pregătirea fizică și educațională a studenților, cât și a personalului militar, întrucât complexul va fi folosit în comun de ULBS și AFT. Noul termen pentru realizarea proiectului ar urma să fie 05.05.2030.

Contactat telefonic de Ora de Sibiu, rectorul Universității „Lucian Blaga”, Sorin Radu, nu a fost dispus să asculte întrebările redactorului. „Eu nu interacționez direct cu presa. Avem purtător de cuvânt”, a declarat acesta.

Conform studiului de fezabilitate, Arena Universitară – Complexul Sportiv al ULBS va avea o suprafață construită la sol de 15.396,60 mp (pe un teren în suprafață totală de 31.011 mp), cu un regim de înălțime de S+P+2E. Complexul este un spațiu sportiv multifuncțional cu o capacitate de 5.016 de locuri, având ca destinație derularea de activități didactice, sportive, științifice și culturale.