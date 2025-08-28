ultimul weekend de vară ”lovește” sibiul: de la concerte cu john newman, carla’s dreams și fanfara ciocârlia la focus in the park, până la mega party-ul pulse. all white

Ultimul weekend din august ne prinde cu evenimente pentru toate vârstele și preferințele, în oraș și în împrejurimi. Fie că vrei să petreci până dimineața, să te bucuri de natură sau să explorezi meșteșuguri tradiționale, iată ce nu trebuie să ratezi în acest weekend în Sibiu și împrejurimi:

John Newman la Focus in The Park

Astăzi începe cea de-a 12-a ediție a festivalului Focus in the Park, cel mai mare eveniment outdoor de muzică alternativă din Sibiu, ce va avea loc între 28 – 31 august 2025, în Parcul Sub Arini. Festivalul promite patru zile de muzică live, atmosferă vibrantă și experiențe memorabile, dar și câteva noutăți importante. Invitatul special este nimeni altul decât mega starul John Newman! Detalii AICI!

Party de top la pulse.

Pulse. închide sezonul cu o petrecere spectaculoasă “All White”, în compania DJ-ului și producătorului brazilian @unfazed.br, sâmbătă, 30 august, pe terasa Aria Rooftop. Distracția marca pulse. începe la ora 22:00 și aduce pe rooftop-ul de la Aria un vibe internațional, perfect pentru o seară de vară târzie.

Zilele Cisnădiei 2025

La doar câțiva kilometri de Sibiu, Cisnădia vibrează de energie cu Zilele Orașului, în perioada 29-31 august, în Parcul Măgura, între orele 16:00 și 22:00. Pe scenă vor urca Bosquito și Andia, dar și alți artiști locali. Detalii aici

Festivalul Praf de Stele – Râu Sadului

Tot în acest weekend la Râu Sadului are loc cea de-a cincea ediție a festivalului Praf de Stele. În cadrul evenimentului vor urca pe scenă Mircea Vintilă, Emeric Imre, Florin Thomits și mulți alți artiști. De asemenea, sunt organizate drumeții și târg al artizanilor. Programul complet se găsește aici.

Filme noi la CineGold

Dacă preferi un weekend mai liniștit, filmele noi de la CineGold te așteaptă. Fie că ești fan thrillere, comedii sau animații, merită să verifici programul actualizat. „Legenda lui Maracuda”, „Familia Rose” , „Cu chelie e șmecherie”, „Relații fără obligații” sunt printre cele mai noi filme care pot fi urmărite în acest weekend la CineGold.

Drumeții cu Anii Drumeției

„Anii Drumeției” a pregătit mai multe trasee spectaculoase pentru acest weekend, pentru iubitorii de natură: Wineland Trek: Biertan – Dupuș – Ațel și drumeție spre Vârful Șteflești Detalii și înscrieri, pe site-ul oficial Anii Drumeției.

Weekend cu meșteri și povești la Muzeul ASTRA

Între 29 și 31 august, Muzeul în aer liber găzduiește ateliere cu meșteri lemnari, povești de patrimoniu și activități interactive pentru întreaga familie.

Liga Elitelor – Fotbal de calitate

Pe terenul CFR din Sibiu are loc un nou meci din Liga Elitelor. Suporteri, părinți și iubitori ai fotbalului sunt așteptați să susțină tinerii jucători locali.

