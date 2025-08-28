vești bune și rele pentru români: joburile se mențin, dar facturile și produsele se scumpesc

Managerii din industria prelucrătoare, construcții, comerțul cu amănuntul și servicii anticipează o perioadă de relativă stabilitate a activității economice și a numărului de angajați în următoarele trei luni, dar și creșteri de prețuri în toate sectoarele, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS).

În industria prelucrătoare, managerii estimează pentru perioada august–octombrie 2025 o stabilitate a producției (sold conjunctural –0,5%) și a numărului de salariați (sold conjunctural –5,2%), în timp ce prețurile produselor industriale sunt așteptate să urmeze o tendință ascendentă (+48,6%).

În construcții, volumul producției și numărul de angajați se vor menține relativ constant (+1,1%, respectiv +0,6%), însă prețurile lucrărilor de construcții vor continua să crească, soldul conjunctural fiind de +61,9%.

În comerțul cu amănuntul, managerii prognozează stabilitate a cifrei de afaceri (-0,5%) și a numărului de salariați (+3,7%), în timp ce majorările de prețuri vor continua, 60,4% dintre respondenți estimând creșteri și doar 1,1% scăderi, soldul conjunctural fiind de 59,3%.

În sectorul serviciilor, volumul activității se va menține relativ constant (+1,4%), iar numărul de angajați va rămâne aproape neschimbat (-1,8%). Totodată, prețurile de vânzare sau de facturare sunt anticipate în creștere (+38,7%).

Datele INS reflectă așadar o tendință generală de stabilitate economică și a ocupării forței de muncă, în paralel cu presiuni continue asupra prețurilor în toate sectoarele analizate.