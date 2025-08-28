zacaria a inaugurat primul mall din cisnădie. oamenii s-au îmbulzit la oferte/ foto, video

Zi de sărbătoare pentru cisnădieni: primul parc de retail al orașului și al doilea din portofoliul companiei Zacaria și-a deschis oficial porțile, iar curiozitatea și, mai ales, valul de reduceri au adus de la primele ore sute de oameni care s-au îmbulzit să prindă ofertele.

Noua destinație comercială, construită pe fosta platformă industrială a fabricii de covoare, are o suprafață închiriabilă de 8.600 mp, peste 300 de locuri de parcare și reunește branduri cunoscute, printre care JYSK, Sinsay, Pepco, CCC, Worldbox sau Kik. Conceptul este cel de „one-stop shop”, adică un loc unde găsești de toate: de la mobilă și decorațiuni, până la modă, încălțăminte și jucării.

„Valul reducerilor” a atras sute de vizitatori

De la ora 9:00, când a fost tăiată panglica, parcarea s-a umplut rapid, iar cozile la casele de marcat au devenit o imagine obișnuită pentru prima zi de funcționare. Pensionari, familii cu copii, dar și tineri au venit să profite de prețurile promoționale.

„Foarte frumos. E avantajos că nu trebuie să mai mergem până în Sibiu la magazine, dar să nu ne mai ia din pensii”, a spus, cu umor, o pensionară prezentă la cumpărături.

Cosmin, unul dintre angajații noului centru, recunoaște că a fost surprins de fluxul de clienți: „Deja de la prima oră a fost plin. În momentul ăsta sunt reduceri de 5% – 20% la încălțăminte, la două perechi, iar la card sunt oferte speciale. Sper să se strângă cât mai mulți clienți”.

La JYSK, interesul a fost uriaș pentru campania de inaugurare. „Avem reduceri de până la 70% la saltele și mobilier. Cea mai mare reducere este la salteaua Gold, de la 8000 lei la 2400 lei. Îi așteptăm pe toți până pe 3 septembrie să profite”, a transmis Ili, reprezentantul brandului.

Discursuri și mulțumiri la inaugurare

Ceremonia de deschidere a început cu un moment festiv, în prezența reprezentanților companiei, autorităților locale și a investitorilor.

„Respectăm locurile, respectăm oamenii și respectăm istoria. Am decis să construim aici un parc diferit de toate celelalte din țară. Este o investiție cu accent pe regenerare urbană și design adaptat Cisnădiei”, a declarat reprezentantul Zacaria.

Jonathan Diamantino, CEO-ul companiei, a subliniat rapiditatea cu care s-a ridicat proiectul: „Acest loc a fost construit într-un timp record, de 10 luni, și este gândit să devină un punct de referință pentru oraș”.

Primarul Mircea Orlățan a accentuat beneficiile aduse comunității: „Cetățenii vor avea un centru comercial modern, s-au creat deja 150 de locuri de muncă și, după finalizarea food court-ului, numărul va crește la 200. În plus, investitorii au prevăzut spații pentru târguri de producători locali și evenimente dedicate comunității”.

Nu toată lumea e entuziasmată

Dacă pentru mulți cisnădieni noul parc de retail este un motiv de bucurie, există și voci critice. Un șofer de Uber care transporta clienți la inaugurare și-a exprimat frustrarea:

„Bine că de 10 ani stăm cu drumurile vraiște, nici nu știm ce rute ocolitoare să mai facem, dăm în gropi la orice pas. Nu de mall avea Cisnădia nevoie, trebuia să vadă primăria prioritățile”, a spus acesta.

Un proiect cu impact pe termen lung

Zacaria Retail Park Cisnădie nu este doar un spațiu pentru cumpărături, ci o investiție strategică ce contribuie la revitalizarea zonei centrale a orașului. Cu zone verzi, spații de relaxare și stații de încărcare pentru mașini electrice (în curs de instalare), proiectul vizează sustenabilitatea și integrarea armonioasă în peisajul urban.

Pentru cisnădieni însă, ziua de joi a fost despre reduceri și atmosfera de forfotă pe care doar o mare deschidere o poate aduce. „E foarte frumos ce s-a lucrat aici, e avantajos pentru cei care nu au mașini. Superb că avem acum magazine chiar la noi în oraș”, a spus un localnic, în timp ce își încărca plasele cu produse.