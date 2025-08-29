acs mediaș a adus un mijlocaș trecut pe la fcsb

Echipa de Liga 3, ACS Mediaș a anunțat vineri un nou transfer, cel al mijlocașului de bandă Andrei Roșu (24 ani).
Cu o zi înainte de startul Ligii 3, ACS Mediaș a oficializat un alt transfer important, semnând cu mijlocașul Andrei Roșu, care și-a început cariera la FCSB 2. Ulterior, jucătorul a mai trecut pe la CSU Alba Iulia, CSC Șelimbăr, Unirea Alba Iulia și Corvinul Hunedoara.
Paradoxal, în urmă cu o lună, Andrei Roșu a fost prezentat oficial chiar de Minerul Lupeni, adversara din prima etapă a medieșenilor. A și jucat la începutul acestei luni pentru Minerul în jocul de cupă cu Jiul Petroșani, fiind utilizat 23 de minute. Ulterior, s-a ajuns la rezilierea contractului, iar Roșu a semnat cu ACS Mediaș.
Ultima oră
- Video / Explozie la Amara în Ialomița. Punga de gaze eliberată de un foraj pentru apă s-a aprins. 270 de persoane evacuate 8 minute ago
- Sibianul Victor Cornea din nou în finală la Como, în Italia 22 de minute ago
- Cioban din Vâlcea, atacat de urs în timp ce se întorcea cu animalele la stână 51 de minute ago
- Cele cinci măsuri adoptate de Guvernul Bolojan din al doilea pachet de reforme. Proiectul privind administrația, amânat 2 ore ago
- UPDATE Bărbatul din Otopeni care și-a ucis un copil e în custodia Poliției 3 ore ago