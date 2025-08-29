acs mediaș a adus un mijlocaș trecut pe la fcsb

Echipa de Liga 3, ACS Mediaș a anunțat vineri un nou transfer, cel al mijlocașului de bandă Andrei Roșu (24 ani). 

Cu o zi înainte de startul Ligii 3, ACS Mediaș a oficializat un alt transfer important, semnând cu mijlocașul Andrei Roșu, care și-a început cariera la FCSB 2. Ulterior, jucătorul a mai trecut pe la CSU Alba Iulia, CSC Șelimbăr, Unirea Alba Iulia și Corvinul Hunedoara.

Paradoxal, în urmă cu o lună, Andrei Roșu a fost prezentat oficial chiar de Minerul Lupeni, adversara din prima etapă a medieșenilor.  A și jucat la începutul acestei luni pentru Minerul în jocul de cupă cu Jiul Petroșani, fiind utilizat 23 de minute. Ulterior, s-a ajuns la rezilierea contractului, iar Roșu a semnat cu ACS Mediaș.

acs mediaș a adus un mijlocaș trecut pe la fcsb

”Am ales Mediaș pentru profesionalismul celor din staff și din conducere, eu cred că e locul unde pot să cresc ca jucător și să revin la o formă cât mai bună. Pe plan personal îmi propun să fiu sănătos și să ajut echipa cât mai mult posibil, iar pe plan colectiv să fim în play-off, căci ăsta e cel mai important, să te bați mereu cu echipe bune. Pe suporteri îi așteptăm la stadion în număr cat mai mare, avem nevoie de susținerea lor, pentru ca ei sunt al 12-lea jucător!” a declarat Andrei Roșu pentru pagina oficială a echipei de pe malul Târnavei Mari.
Andrei Roșu ar putea debuta pentru medieșeni sâmbătă, de la ora 18.00, pe Stadionul ”8 Mai”, în meciul din prima etapă a Ligii 3, cu fosta sa echipă, Minerul Lupeni.

Ultima oră