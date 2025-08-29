acs mediaș a adus un mijlocaș trecut pe la fcsb

Echipa de Liga 3, ACS Mediaș a anunțat vineri un nou transfer, cel al mijlocașului de bandă Andrei Roșu (24 ani).

Cu o zi înainte de startul Ligii 3, ACS Mediaș a oficializat un alt transfer important, semnând cu mijlocașul Andrei Roșu, care și-a început cariera la FCSB 2. Ulterior, jucătorul a mai trecut pe la CSU Alba Iulia, CSC Șelimbăr, Unirea Alba Iulia și Corvinul Hunedoara.

Paradoxal, în urmă cu o lună, Andrei Roșu a fost prezentat oficial chiar de Minerul Lupeni, adversara din prima etapă a medieșenilor. A și jucat la începutul acestei luni pentru Minerul în jocul de cupă cu Jiul Petroșani, fiind utilizat 23 de minute. Ulterior, s-a ajuns la rezilierea contractului, iar Roșu a semnat cu ACS Mediaș.