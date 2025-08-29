agresorul de la apoldu, liber după ce a snopit în bătaie un minor

Tânăr de 22 de ani din Apoldu de Sus, plasat sub control judiciar pentru lovire.

La data de 28 august 2025, Parchetul de pe lângă Judecătoria Săliște a dispus măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile împotriva unui tânăr în vârstă de 22 de ani, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Tânărul fusese reținut anterior, la 27 august, de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Miercurea Sibiului, pentru 24 de ore, fiind adus la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sibiu.

Potrivit anchetei, la data de 18 august, în jurul orei 01:30, în localitatea Apoldu de Sus, tânărul ar fi agresat un minor de 16 ani, pe fondul unui conflict mai vechi.

Cercetările continuă la nivelul Poliției Orașului Miercurea Sibiului, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Săliște. Autoritățile fac precizarea că, pe întreaga durată a procesului penal, persoana cercetată beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.