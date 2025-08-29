alarmă demografică: românia are tot mai puțini locuitori și o populație tot mai bătrână

La 1 ianuarie 2025, populația României a fost de 19.036.031 persoane, în scădere cu 31.500 de persoane față de aceeași perioadă a anului precedent, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Populația rezidentă din mediul urban a scăzut cu 1,3%, ajungând la 9.768.000 persoane, iar populația feminină a înregistrat o scădere ușoară, de 0,2%, fiind de 9.777.000 persoane.

Îmbătrânirea populației se accentuează

Procesul de îmbătrânire demografică continuă să se adâncească. Ponderea populației vârstnice (65 ani și peste) a crescut de la 20,0% în 2024 la 20,3% în 2025, în timp ce ponderea copiilor și adolescenților (0–14 ani) a scăzut de la 15,9% la 15,6%.

Indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 125,8 la 130,0 persoane vârstnice la 100 persoane tinere, în timp ce raportul de dependență demografică a stagnat la 56,1 persoane tinere și vârstnice la 100 persoane adulte.

Migrația internațională nu compensează declinul natural

Soldul migrației internaționale în 2024 a fost pozitiv, cu un excedent de 58.800 de persoane (numărul imigranților depășind pe cel al emigranților). Cu toate acestea, acesta nu a reușit să compenseze sporul natural negativ de -102.000 persoane, ceea ce a determinat scăderea populației totale.

Datele INS arată că, în rândul emigranților și imigranților, bărbații au fost majoritari, cu 57,6% respectiv 58,3%.

România rămâne o țară de imigrare, însă trendul demografic evidențiază îmbătrânirea populației și o scădere naturală continuă, aspecte care pun presiune asupra politicilor sociale și economice pe termen lung.