anchetă în desfășurare: ce s-a întâmplat cu femeia decedată la maternitatea sibiu

Poliția Sibiu face cercetări în cazul femeii de 33 de ani care a decedat la Maternitatea Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu după ce a suferit complicații severe post – avort.
Atât Direcția de Sănătate Publică Sibiu, cât și Poliția Sibiu, fac cercetări în cazul mamei care a decedat la Maternitatea Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.
„La data de 28 august a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că la data de 27 august a.c., o femeie în vârstă de 33 de ani, din Sibiu, a decedat într-o unitate spitalicească.
În cauză, se efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs decesul și luarea măsurilor legale în consecință”, a transmis Isabela Brad, purtătoarea de cuvânt al IPJ Sibiu.
Reamintim că reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Sibiu au informat că în cursul zilei de 27 august o pacientă în vârstă de 33 de ani a fost internată în cadrul Maternității SCJU Sibiu cu o sarcină de 23 de săptămâni, prezentând membrane rupte prematur și avort în curs. Evoluția obstetricală a impus finalizarea avortului, care s-a desfășurat în parametri medicali optimi, sub supraveghere și tratament de specialitate. (DETALII AICI)
DSP verifică tragedia de la Maternitatea din Sibiu: de ce a murit tânăra de 33 de ani
