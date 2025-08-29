astra film festival caută voluntari pentru ediția 2025 de la sibiu

Astra Film Festival, cel mai important eveniment dedicat filmului documentar din România, anunță deschiderea înscrierilor pentru voluntari la ediția care va avea loc la Sibiu între 17 și 26 octombrie 2025.

Tinerii care doresc să se implice pot completa formularul de înscriere până la 1 octombrie pe site-ul oficial astrafilm.ro/voluntari. Informații suplimentare pot fi obținute la adresa voluntari@astrafilm.ro sau la numărul de telefon 0751 166 516.

Organizatorii spun că voluntarii reprezintă „sufletul festivalului”, fiind implicați în organizarea evenimentelor, susținerea proiecțiilor și crearea atmosferei care definește Astra Film Festival.

Cei interesați pot alege să facă parte din unul dintre cele zece departamente disponibile, printre care Astra Film Junior, Info Point, Logistică & Tehnic, Spații de Proiecție și Locații, Industry Crew sau Video. Noutatea acestei ediții este departamentul Media – creatori de conținut Social Media, dedicat liceenilor pasionați de TikTok și Instagram.

Festivalul Internațional de Film Documentar Astra Film, lansat în 1993, este unul dintre cele mai importante evenimente de non-ficțiune din Europa și face parte din lista festivalurilor care pot propune direct nominalizări la European Film Awards.