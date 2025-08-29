ce comori găsești în târgul de antichități și artizanat din piața huet. e deschis până duminică

Zeci de expozanți și-au aranjat cu grijă tarabele la Târgul de Antichități & Handmade, care are loc în acest weekend în Piața Huet din Sibiu. Vizitatorii pot descoperi aici bijuterii unicat, obiecte de artă și chiar antichități autentice, unele datând din secolul al XVIII-lea. Deși majoritatea pieselor pot fi cumpărate, unele sunt doar de admirat, fiind considerate de neprețuit.

La această ediție – a opta organizată în Sibiu – participă expozanți din toate colțurile țării, dar și artizani locali. Atmosfera este una relaxată, cu mulți turiști străini care se arată încântați de ce găsesc în târg.

„Turiștii ne întreabă: «Cum pot s-o iau acasă? Mi-o împachetați? Pot să o duc cu avionul?». Sunt foarte bucuroși că pot cumpăra ceva autentic. Spre deosebire de un muzeu, aici vii, admiri, dar și discuți cu vânzătorii – care sunt adesea colecționari pasionați și mereu dornici să povestească istoria obiectelor expuse”, spune Cristina Gavriluță, organizatoarea evenimentului.

Ea adaugă că ceea ce îi atrage pe oameni este varietatea impresionantă de obiecte. „Avem bijuterii, tablouri, lucruri handmade, dar și obiecte de colecție. Sunt lucruri pe care poate nu știai că le cauți, dar care îți atrag imediat atenția. Îmi place să spun că târgul este un muzeu în aer liber – dar unul în care poți pleca acasă cu exponatele”, a spus organizatoarea.

Printre expozanți se numără și Alexandra, pe standul căreia se găsesc bijuterii din argint și inox. „Am venit cu cercei din argint lucrați manual cu cristale Swarovski, lănțișoare cu perle naturale, inele și coliere. Prețurile încep de la 27 de lei și pot ajunge până la 200–250 de lei, în funcție de model. Cerceii cu cristale sunt piesele mele preferate și se caută cel mai mult”, a spus aceasta.

Pocal din secolul al XVIII-lea, la Târgul de antichități

Un alt stand aparte este cel al lui Ovidiu Ardelean, venit din Timișoara, care reprezintă „Zestrea bunicii”. El a adus obiecte rustice din zona Sibiului, dar și din Țara Făgărașului: furci de tors, icoane pe sticlă, un dozator de cafea vechi, râșnițe, piese de tâmplărie și pielărie – toate cu o patină autentică a vremurilor de demult.

Unul dintre cele mai impresionante exponate este un pocal din secolul al XVIII-lea, decorat cu motive mitologice, semnat de meșterul transilvănean Sebastian Hann. „Este doar de prezentare, nu e de vânzare. Piesa a fost estimată de o casă de licitații din Austria între 8.000 și 12.000 de euro”, a explicat Ovidiu.

Printre artizanii sibieni se află și Roxana Băcilă, prezentă la târg cu bijuterii unicat realizate manual. „Lucrez cu mărgele mici de nisip de peste 20 de ani. Am și bijuterii placate cu argint, realizate dintr-un aliaj special numit ZaMac. Piesa mea de suflet este un colier mare, spectaculos, care atrage mereu atenția, dar pe care nu îl mai vând – e un exemplu despre ce se poate crea cu două mâini și puțină pasiune”, a spus artista.

La standul Roxanei, prețurile pornesc de la 20 de lei pentru inelele placate cu argint și pot ajunge la 500–600 de lei pentru colierele mai elaborate. „În medie, cu 100 de lei îți poți lua două-trei piese și să-ți reînnoiești colecția de bijuterii”, spune ea.

Pe lângă bijuterii, în târg se mai găsesc piese de mobilier vintage, discuri vechi, fotografii de epocă, haine și accesorii unicat, precum și decorațiuni handmade – toate cu o poveste de spus.

Târgul este deschis zilnic, între orele 10:00 și 22:00, iar accesul este gratuit.