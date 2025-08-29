cele cinci măsuri adoptate de guvernul bolojan din al doilea pachet de reforme. proiectul privind administrația, amânat

Premierul Ilie Bolojan a convocat vineri, 29 august, o ședință extraordinară pentru a adopta Pachetul II de măsuri fiscal‑bugetare. Din cele șase proiecte de lege pregătite, doar cinci au primit undă verde; reforma administrației publice a fost retrasă în ultimul moment și va fi reanalizată duminică. Premierul a declarat că „toate componentele sunt necesare pentru a pune în practică politici publice care să facă să avem un stat mai sănătos, mai eficient, unul care respectă munca”, exprimându‑și speranța ca până la finalul săptămânii viitoare toate proiectele să fie adoptate relatează mediafax.ro.

Pensii speciale: vârsta crește, valoarea scade

Primul proiect adoptat vizează pensiile de serviciu ale magistraților. Bolojan a explicat că sistemul actual permite pensionarea la 50 de ani și pensii egale cu ultimul salariu, adică 24.000–25.000 lei pe lună; o anomalie care „nu se regăsește nicăieri”. Reforma propune:

Creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani și o perioadă de tranziție de 10 ani , pentru a evita șocuri bruște

și o , pentru a evita șocuri bruște Plafonarea pensiei la 70 % din ultimul salariu . Premierul a precizat că pensia medie va rămâne în continuare cea mai mare din România, dar va fi mai apropiată de realitate.

la . Premierul a precizat că pensia medie va rămâne în continuare cea mai mare din România, dar va fi mai apropiată de realitate. Un sistem de salarizare clar pentru magistrați, care să pună capăt celor 23.000 de procese intentate statului și să elimine diferențe salariale de peste 2 miliarde de euro.

Bolojan a subliniat că aceste schimbări respectă independența Justiției, dar corectează acumulările negative din ultimii ani. Proiectul va fi trimis Parlamentului pentru asumarea răspunderii imediat ce restul pachetelor sunt finalizate.

Sănătatea sub lupă: pacienți la medicul de familie și indicatori de performanță

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete

Al doilea proiect, prezentat de ministrul Sănătății Alexandru Rogobete, reașează fluxurile din sistemul medical. Ministrul a spus că pacienții vor fi direcționați din spitalizare continuă către medicina primară și ambulatorii, pentru a elibera spitalele Alte măsuri cheie:

Concursuri bazate pe indicatori de performanță pentru ocuparea funcțiilor de șefi de secție. Șefii de secție nu vor mai fi numiți direct de universități; postul se va obține prin concurs, iar candidatul trebuie să fie cadru didactic.

pentru ocuparea funcțiilor de șefi de secție. Șefii de secție nu vor mai fi numiți direct de universități; postul se va obține prin concurs, iar candidatul trebuie să fie cadru didactic. Regândirea evaluării managerilor de spitale și introducerea unei metodologii care ajustează bugetele dacă anvelopa salarială depășește fondul pentru servicii.

și introducerea unei metodologii care ajustează bugetele dacă anvelopa salarială depășește fondul pentru servicii. Schimbarea modului de finanțare a medicinei de familie : până în 2027, 20 % din buget va fi plată per capita, iar 80 % decont în funcție de serviciile raportate. Rogobete estimează economii de 3,2 miliarde lei în 2026 , bani care vor fi direcționați către programele de sănătate

: până în 2027, 20 % din buget va fi plată per capita, iar 80 % decont în funcție de serviciile raportate. Rogobete estimează economii de , bani care vor fi direcționați către programele de sănătate Creșterea programului de lucru în ambulatoriile de specialitate pentru specialitățile cu cerere mare și majorarea contribuției clawback, ceea ce va aduce un venit suplimentar la Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Ministrul a recunoscut că există nemulțumiri din partea medicilor din ambulatorii, dar a spus că anvelopa bugetară nu permite o creștere imediată a punctului de plată scrie hotnews.ro. Rămâne de văzut dacă economiile anunțate vor ajunge în buzunarele pacienților sau vor fi înghițite de contabila sistemului.

Companiile de stat: mai puțini membri, indemnizații plafonate

Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea

Al treilea proiect modifică Legea 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, a amintit că reforma este inclusă în PNRR și a fost elaborată cu consultanța OCDE.Printre schimbări se numără:

Reducerea numărului de membri ai consiliilor de administrație – de la șapte la cinci în companiile mari și de la cinci la trei în entitățile mici.

– de la șapte la cinci în companiile mari și de la cinci la trei în entitățile mici. Plafonarea indemnizațiilor : membrii neexecutivi pot primi cel mult două salarii medii brute pe ramură, iar membrii executivi cel mult trei. Componenta variabilă este limitată la două salarii medii brute pe an.

: membrii neexecutivi pot primi cel mult două salarii medii brute pe ramură, iar membrii executivi cel mult trei. Componenta variabilă este limitată la două salarii medii brute pe an. Ponderarea indicatorilor de performanță: noua formulă combină 55–75 % indicatori financiari și 25–50 % indicatori nefinanciari. Cerințele pentru firmele de recrutare vor fi înăsprite pentru a obține manageri competenți.

Oprea a susținut că plafonarea indemnizațiilor va menține echilibrul social fără a alunga managerii performanți: „Dacă vrem calitate, ea trebuie remunerată pe măsură, dar trebuie să fie acceptată de societate”.

Tăieri de salarii la autoritățile de reglementare: 10 % posturi de specialitate, 30 % suport

Mihai Jurca, șeful Cancelariei Primului Ministru

Mihai Jurca, șeful Cancelariei prim‑ministrului, a prezentat proiectul de eficientizare a autorităților autonome (ASF, ANRE, ANCOM). Potrivit Mediafax, legea prevede trei măsuri clare:

Reducerea organigramelor : până la finalul lunii octombrie, aceste autorități trebuie să prezinte Parlamentului un plan de eliminare a 10 % din posturile de specialitate și 30 % din posturile suport.

: până la finalul lunii octombrie, aceste autorități trebuie să prezinte Parlamentului un plan de eliminare a 10 % din posturile de specialitate și 30 % din posturile suport. Reducerea indemnizațiilor și salariilor cu 30 % .

. Plafonarea bonusurilor la două salarii brute, acordate doar dacă se ating indicatorii de performanță și există condiții bugetare

Jurca a spus că pachetul este simplu, dar urmărește să reducă risipa și să alinieze aceste instituții la efortul general de consolidare fiscală. El a subliniat că analiza organigramelor va trebui să elimine suprapunerile și să crească eficiența. În timp ce conducătorii unor autorități se plâng deja că nu mai au oameni, românii pot observa că 30 % din posturile „suport” înseamnă mai multe scaune decât oameni.

Fisc și ANAF: impozitul pe cifra de afaceri dispare

Alexandru Nazare – Ministrul Finanțelor

Al cincilea pachet se ocupă de reforma fiscală și combaterea evaziunii. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a declarat că pachetul are un impact bugetar de 3,7 miliarde lei, iar impactul cumulativ al tuturor proiectelor fiscal‑bugetare este de 6,9 miliarde lei. Printre principalele măsuri:

Eliminarea impozitului pe cifra de afaceri pentru companiile cu venituri peste 50 de milioane de euro, înlocuit cu un sistem care taxează cheltuielile sensibile – management, consultanță și proprietate intelectuală. Nazare a explicat că impozitul pe cifră de afaceri a descurajat investițiile private și că noul sistem urmărește exact zonele unde marile companii își reduc artificial impozitele.

pentru companiile cu venituri peste 50 de milioane de euro, înlocuit cu un sistem care taxează cheltuielile sensibile – management, consultanță și proprietate intelectuală. Nazare a explicat că impozitul pe cifră de afaceri a descurajat investițiile private și că noul sistem urmărește exact zonele unde marile companii își reduc artificial impozitele. Reformarea ANAF și a procedurilor de insolvență : pachetul include reguli noi pentru eșalonarea datoriilor, stimularea colectării și tratarea corectă a firmelor în insolvență. Nazare a spus la Digi24 că aceste prevederi sunt necesare pentru a trece cu bine „examenele” Comisiei Europene din septembrie și octombrie.

: pachetul include reguli noi pentru eșalonarea datoriilor, stimularea colectării și tratarea corectă a firmelor în insolvență. Nazare a spus la Digi24 că aceste prevederi sunt necesare pentru a trece cu bine „examenele” Comisiei Europene din septembrie și octombrie. Adaptarea PNRR: multe dintre prevederi sunt angajamente asumate în Planul Național de Redresare și Reziliență, dar niciodată implementate scrie digi24.ro. Prin adoptarea lor, Guvernul speră să evite sancțiuni și să asigure păstrarea calificativului de țară.

Nazare a recunoscut că măsurile nu sunt populare, dar a avertizat că amânarea lor ar atrage taxe și penalități mult mai mari. În plus, eliminarea impozitului pe cifra de afaceri ar trebui să stimuleze investițiile, de trei ori mai mari decât investițiile publice, după cum a subliniat ministrul.

Administrația publică – proiectul amânat

Cel mai controversat pachet, cel privind reforma administrației publice locale și centrale, nu a fost adoptat. Proiectul, aflat la originea protestelor primarilor, prevede reducerea cu 25 % a posturilor din administrația locală, digitalizarea serviciilor publice și criterii de performanță pentru funcționarii publici. Înainte de ședință, purtătoarea de cuvânt a Executivului Ioana Ene Dogioiu a anunțat că textul va fi discutat duminică în coaliția de guvernare. Surse politice citate de HotNews susțin că Guvernul va merge în Parlament cu toate cele șase legi, dar asumarea răspunderii pe reforma administrației ar putea fi programată separat

Sindicatele din administrație au reacționat dur. Bogdan Șchiop, liderul Federației Naționale a Sindicatelor din Administrație, a declarat că planul va duce la concedierea a aproximativ 40.000 de angajați. El a criticat faptul că impactul social nu este luat în calcul și că nu există garanții că se vor face angajări în altă parte Premierul, la rândul său, a recunoscut că „sunt prea puțini umeri în economia reală pe care stă această țară” și a admis că nu toate măsurile sunt luate cu inima deschisă, dar consideră că ele vor crea condiții de dezvoltare.

Ce urmează

Executivul intenționează să trimită cele cinci proiecte adoptate în Parlament în cursul serii, urmând ca un termen pentru depunerea de amendamente să fie stabilit de birourile permanente. Pentru pachetul privind administrația, o nouă ședință de guvern va avea loc duminică. Guvernul dorește să își asume răspunderea pe toate cele șase proiecte, dar opoziția a anunțat deja moțiuni de cenzură pentru fiecare lege.

Duminica se anunță o altă sesiune-maraton la Palatul Victoria.